Solidus Labs欢迎香港前金融创新主管赵嘉丽担任战略顾问

纽约--(BUSINESS WIRE)--全球领先的加密货币原生市场诚信和风险监测公司Solidus Labs宣布，公司已任命香港证监会前金融科技组主管兼发牌科总监赵嘉丽(Clara Chiu)担任公司的战略顾问。她的职责包括为公司提供有关监管策略的见解，重点关注香港和亚太市场。

Solidus Labs首席执行官Asaf Meir表示：“赵嘉丽在数字资产监管和市场方面拥有宝贵的知识和经验。她加入公司担任战略顾问，进一步表明Solidus致力于推进行业同监管机构之间的对话，帮助加密货币和去中心化金融(DeFi)行业提高安全性和透明度。加密货币不仅改变了金融服务，也改变了金融服务的监管方式。在我们继续致力于降低加密货币的各种新风险以发挥其潜力之际，赵嘉丽的专长和经验证的以创新为导向的策略将成为我们的宝贵资产。”

赵嘉丽的职业生涯始于一份律师工作，之后她加入香港证监会(“SFC”)，并在此工作14年之久。2017年，她被任命为香港证监会金融科技组主管兼发牌科总监，在制定香港金融科技和虚拟资产监管框架方面发挥了重要作用。2019年，在证监会任职期间，她曾领导制定了开创性的香港虚拟资产监管框架，该框架是世界上最早的全面制度之一，旨在监管加密业务并提出明确的牌照发放要求。

赵嘉丽在结束其在香港证监会的辉煌职业生涯后，于今年二月成立了QReg Advisory。在她的领导下，该公司为传统金融行业、金融科技和加密资产行业提供定制化的监管策略建议、牌照获取咨询和持续合规咨询服务。

赵嘉丽表示：“很高兴能够加入致力于引导虚拟资产行业走向合规未来的Solidus Labs，加入其知名的加密货币和去中心化金融风险监测创新者社区。我们将共同开拓虚拟资产行业，帮助其在未来几十年安全、规范地实现指数级增长。Solidus的加密货币原生风险监测平台代表了更高的信任和安全标准，这对数字资产行业的长久发展和活力至关重要。”

关于Solidus Labs：

Solidus Labs是加密货币原生T3市场诚信解决方案的行业定义者，T3分别代表交易监测、交易监控和威胁情报。

我们的使命是在所有中心化和去中心化金融市场投资全过程中，确保加密货币交易的安全性。作为诸多行业领先动议的创始人，例如加密货币市场诚信联盟(Crypto Market Integrity Coalition)和数字资产合规与市场诚信峰会(DACOM Summit)，Solidus在做每一件事情时都一心致力于引领金融市场走向未来。

全球各地的加密货币和去中心化金融平台、金融机构和监管方都在使用我们实时、全面、可测试、具有前瞻性的平台Solidus HALO。公司致力于保障客户的业务免受已知市场滥用类型以及大量新出现的加密货币特定风险的侵袭，从而让我们的客户能够更加快速、安全地发展。

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