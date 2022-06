ION Renewables tekent exclusiviteitsovereenkomst om de Emerald Storage Solutions van Mitsubishi Power naar Ierland te brengen

LAKE MARY, Florida.--(BUSINESS WIRE)--Ontwikkelaar van hernieuwbare energie Ion Renewables, Ltd. (ION Renewables) heeft een exclusiviteitsovereenkomst getekend met Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) voor vier energieopslagsystemen voor accu’s (battery energy storage system, BESS)-projecten die gebruikmaken van de Emerald-opslagoplossingen van Mitsubishi Power met een totaal van 185,5 megawatt (MW)/371 megawattuur (MWh) in Ierland. Deze projecten zorgen voor een veilig, duurzaam elektriciteitssysteem (DS3) voor energieopslag en systeemdiensten, inclusief snelle frequentie- en capaciteitsrespons op het Ierse nationale elektriciteitsnet, waardoor meer hernieuwbare energie kan worden toegevoegd. Alle vier de projecten vinden plaats op brownfield-locaties met bestaande elektrische verbindingen.

Naast het leveren van frequentierespons aan het nationale net, ondersteunen de BESS-projecten drie grote energie-initiatiefprogramma’s voor Ierland en de Europese Unie:

Het klimaatactieplan van Ierland is om uiterlijk in 2050 tot nul uitstoot van broeikasgassen te komen

Het DS3-programma van de EirGrid Group dat de uitdagingen aangaat van de integratie van de wereldwijd toonaangevende niveaus van duurzame opwekking in het net en streeft ernaar dat 70% van de Ierse elektriciteit tegen 2030 uit hernieuwbare energiebronnen komt

De ontwerprichtlijn van REPowerEU heeft tot doel om geïmporteerd gas tegen 2030 te elimineren en energiebronnen te diversifiëren

“ We zijn verheugd om samen te werken met het team van Mitsubishi Power om deze belangrijke projecten te realiseren”, zei John Ward, directeur van ION Renewables. “ Deze installaties vormen een haalbare en economische oplossing om het netwerk in evenwicht te brengen, sterk in lijn met de principes van de REPowerEU-conceptrichtlijn. Deze projecten tonen aan dat effectieve oplossingen voor het opslaan van energie kunnen worden bereikt door gebruik te maken van hernieuwbare energie die anders zou worden ingeperkt.”

De vier BESS-projecten, die naar verwachting in 2024 online zullen komen, zijn de eerste van Mitsubishi Power in Europa, waardoor de totale wereldwijde inzet van zijn Emerald-opslagoplossingen op meer dan 2 gigawatt uur (GWh) komt.

De Emerald-opslagoplossingen van Mitsubishi Power voor Ion Renewables omvatten projectengineering, levering van apparatuur en een 10-jarige serviceovereenkomst voor de lange termijn.

Volgens Tom Cornell, senior vice-president voor energie-opslagoplossingen bij Mitsubishi Power Americas, benadrukken deze projecten het belang van de adoptie van BESS als een haalbare oplossing, waarbij meer landen ernaar streven om hun klimaatactiedoelen te halen. “ Het is een spannend moment voor ons om onze Emerald-opslagoplossingen naar Ierland te brengen en samen te werken met Ion Renewables. De voortdurende toepassing van opslagtechnologieën voor accu’s buiten de Verenigde Staten en de erkenning van de belangrijke rol die ze spelen om de opwekking van hernieuwbare energie om netto nul te bereiken, kan niet genoeg worden benadrukt. De Emerald-opslagoplossingen van Mitsubishi Power helpen Ierland om zijn doel van 70% opwekking uit hernieuwbare bronnen te bereiken en tegelijkertijd de stabiliteit van het net te waarborgen met een veilig energiesysteem.”

Over Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), met het hoofdkantoor in Lake Mary, Florida, heeft meer dan 2.300 experts en professionals op het gebied van energieopwekking, energieopslag en digitale oplossingen in dienst. Onze werknemers zijn erop gericht klanten in staat te stellen de klimaatverandering betaalbaar en betrouwbaar te bestrijden en tegelijkertijd de welvaart van de mens te bevorderen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. De energieopwekkingsoplossingen van Mitsubishi Power omvatten gas-, stoom- en aerodynamische turbines; aandrijflijnen en energie-eilanden; geothermische systemen; PV zonne-projectontwikkeling; milieucontroles; en diensten. Oplossingen voor energieopslag omvatten groene waterstof, energieopslagsystemen voor accu’s en diensten. Mitsubishi Power biedt ook intelligente oplossingen die kunstmatige intelligentie gebruiken om de autonome werking van energiecentrales mogelijk te maken. Mitsubishi Power is een merk voor energieoplossingen van Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). MHI, met het hoofdkantoor in Tokio, Japan, is een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van zware machines met engineering- en productiebedrijven die zich bezighouden met energie, infrastructuur, transport, ruimtevaart en defensie. Ga voor meer informatie naar de website van Mitsubishi Power Americas en volg ons op LinkedIn.

Over Ion Renewables, Ltd.

Ion Renewables, Ltd. (ION Renewables) is opgericht door topexperts in de energieopslagbranche met als doel energieopslag in te zetten om het balanceren van energienetten en integratie van hernieuwbare energie te bieden. Via ons netwerk ontwikkelen en adviseren wij projecten in Ierland en wereldwijd. In deze huidige reeks projecten in Ierland ontwikkelt ION Renewables ESS-faciliteiten bij grote industriële laadcentra, wat zorgt voor een snelle implementatie en een lage ecologische voetafdruk op bestaande brownfield-locaties. Deze projecten helpen bij het balanceren van het energienet door extra functionaliteit aan het net te bieden om de verdere inzet van hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken en uiteindelijk de afhankelijkheid van Ierland van geïmporteerde fossiele brandstoffen te verminderen. Ga voor meer informatie naar de website van ION Renewables.

