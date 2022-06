ION Renewables assina acordo de exclusividade para trazer soluções de armazenamento Emerald da Mitsubishi Power para a Irlanda

Mitsubishi Power e ION Renewables planejam trazer armazenamento de energia seguro e sustentável do sistema elétrico incluindo frequência rápida e resposta de capacidade para a rede nacional da Irlanda com soluções de armazenamento Emerald da Mitsubishi Power. Os quatro projetos de armazenamento de energia de bateria permitirão energia renovável adicional e suportarão três importantes programas de iniciativas para a Irlanda e a União Europeia. (Crédito da renderização: Mitsubishi Power)

Mitsubishi Power e ION Renewables planejam trazer armazenamento de energia seguro e sustentável do sistema elétrico incluindo frequência rápida e resposta de capacidade para a rede nacional da Irlanda com soluções de armazenamento Emerald da Mitsubishi Power. Os quatro projetos de armazenamento de energia de bateria permitirão energia renovável adicional e suportarão três importantes programas de iniciativas para a Irlanda e a União Europeia. (Crédito da renderização: Mitsubishi Power)

LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A desenvolvedora de energia renovável Ion Renewables, Ltd. (ION Renewables) assinou um acordo de exclusividade com a Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) para quatro projetos de sistema de armazenamento de energia de bateria (battery energy storage systems, BESS) utilizando soluções de armazenamento Emerald da Mitsubishi Power totalizando 185,5 megawatts (MW)/371 megawatts-hora (MWh) na Irlanda. Esses projetos fornecerão serviços e sistemas de armazenamento de energia seguro e sustentável de eletricidade (DS3), incluindo frequência rápida e resposta de capacidade para a rede nacional da Irlanda, permitindo adicionar mais energia renovável. Todos os quatro projetos serão localizados em áreas industriais com interconexões elétricas existentes.

Além de fornecer resposta de frequência para a rede nacional, os projetos de BESS suportarão três importantes programas de iniciativa energética para a Irlanda e União Europeia:

O Plano de Ação Climática da Irlanda para alcançar emissões de gases do efeito estufa zero líquido no máximo em 2050

O programa DS3 do EirGrid Group que aborda os desafios de integração de níveis líderes mundiais de geração de renováveis na rede e tem como meta ter 70% da eletricidade da Irlanda proveniente de fontes renováveis até 2030

O projeto de diretiva da REPowerEU, que busca eliminar gás importado até 2030 e diversificar fontes de energia

“ É um prazer trabalhar com a equipe Mitsubishi Power para entregar estes importantes projetos”, disse John Ward, diretor da ION Renewables. “ Estas instalações representam uma solução viável e econômica para equilibrar a rede, alinhando-se fortemente com os princípios do projeto de diretiva da REPowerEU. Esses projetos demonstram que soluções eficazes para armazenar energia podem ser alcançadas utilizando energia renovável que, de outra forma, seria reduzida.”

Programados para entrar em operação em 2024, os quatro projetos de BESS serão os primeiros da Mitsubishi Power na Europa, levando o total global de implementações das suas soluções de armazenamento Emerald para mais de 2 gigawatts-hora (GWh).

As soluções de armazenamento Emerald da Mitsubishi Power para a Ion Renewables incluem engenharia de projeto, fornecimento de equipamentos e um contrato de manutenção de 10 anos.

De acordo com Tom Cornell, vice-presidente sênior de soluções de armazenamento de energia da Mitsubishi Power Americas, esses projetos enfatizam a importância da adoção de BESS como uma solução viável com mais países lutando alcançar seus objetivos de ação climática. “ Trazer nossas soluções de armazenamento Emerald para a Irlanda e trabalhar com a Ion Renewables é algo incrível para nós. A adoção contínua de tecnologias de armazenamento de bateria fora dos Estados Unidos e o reconhecimento do importante papel que elas têm para habilitar a geração de energia renovável para alcançar zero líquido não pode ser exagerada. As soluções de armazenamento Emerald da Mitsubishi Power ajudarão a Irlanda a alcançar sua meta de geração de 70% a partir de fontes renováveis, garantindo ainda a estabilidade da rede com um sistema energético seguro.”

Saiba mais sobre alguns dos projetos de BESS da Mitsubishi Power:

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de 2.300 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Norte, América Central e América do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás, vapor e turbinas aeroderivadas, trens de força e ilhas de energia, sistemas geotérmicos, desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos (photovoltaic, PV), controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Ion Renewables, Ltd.

A Ion Renewables, Ltd. (ION Renewables) foi criada por especialistas de primeira linha no setor de armazenamento de energia com o objetivo de implantar armazenamento de energia para fornecer equilíbrio à rede e integração de renováveis. Estamos desenvolvendo e dando consultoria em projetos na Irlanda e mundialmente através da nossa rede. Nesse lote atual de projetos na Irlanda, a ION Renewables está desenvolvendo recursos de sistemas de armazenamento de energia (Energy Storage Systems, ESS) em grandes centros de cargas industriais, fornecendo rápida implementação e baixa pegada em áreas industriais existentes. Esses projetos auxiliarão no equilíbrio da rede fornecendo mais funcionalidades à rede para permitir implantações adicionais de renováveis e, por fim, reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados pela Irlanda. Acesse o site da ION Renewables para obter mais informações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.