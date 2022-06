Silver Lake stipula un accordo definitivo per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Facile.it da EQT e Oakley Capital a sostegno del management nella fase successiva di crescita, facendo di Facile il secondo unicorno italiano

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Silver Lake, leader mondiale nel settore degli investimenti tecnologici, oggi ha annunciato di avere stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Facile.it (“Facile”), la società italiana che sviluppa l’omonima piattaforma di confronto dei prezzi online e leader nel suo settore, dal fondo d’investimento EQT VIII (“EQT Private Equity”) e Oakley Capital, una società di private equity paneuropea. Questa operazione farà di Facile il secondo unicorno italiano.

Commenta Tobias Stuber, Ceo di Facile: “A nome del management e di tutti i dipendenti Facile, desidero ringraziare EQT per la partnership di successo, collaborativa e altamente produttiva che negli ultimi quattro anni ha segnato il nostro cammino verso l’ulteriore rafforzamento della nostra posizione come destinazione chiave per la spesa delle famiglie italiane. Grazie al sostegno di EQT, oggi ci troviamo in una posizione ancora migliore per la fase successiva della nostra crescita con il nuovo partner Silver Lake”.

Aggiunge Christian Lucas, Condirettore di Silver Lake EMEA: “Facile è un’azienda eccezionale, con una proposta di valore potente e differenziata per clienti, partner di canale e fornitori di servizi finanziari. Siamo veramente impressionati da ciò che Tobias e tutte le altre persone di Facile hanno creato negli ultimi anni. Con capacità omnicanale uniche, la piattaforma tecnologica avanzata dell’azienda è ora la destinazione online principale per i consumatori italiani che desiderano confrontare i prezzi tra i suoi punti vendita e le sue reti di agenti.

Investire in modelli di business pionieri e ad alta crescita con funzionalità tecnologiche differenziate è al centro della nostra mission. Guardiamo con fiducia alla partnership con Tobias e il management di Facile per investire in modo notevole nell’azienda e promuovere ulteriore crescita e creazione del valore nei prossimi anni grazie alla nostra esperienza risultante da investimenti effettuati in varie imprese simili in Europa”.

Conclude Dominik Stein, Socio presso EQT Private Equity: “Facile è un esempio eccezionale di come EQT possa aiutare a sbloccare l’intero potenziale di un’azienda combinando il nostro approccio “locale con locali” e la vasta competenza nel settore con la nostra lunga esperienza maturata promuovendo lo sviluppo di aziende tecnologiche. EQT è orgogliosa di avere contributo allo sviluppo e alla traiettoria di crescita notevoli di Facile. Desideriamo ringraziare sia l’intero management per la partnership di fiducia che ci ha unito negli ultimi quattro anni sia il nostro co-investitore Oakley Capital, i membri del comitato di consulenza e tutti i dipendenti per il loro impegno quotidiano nel fare di Facile l’azienda unica che è oggi”.

Fondata nel 2008 e con sede a Milano, Facile è nata proponendo prima di chiunque altro servizi di brokeraggio online per l’assicurazione di motoveicoli e oggi è l’inequivocabile leader del mercato in Italia. Nel corso del tempo Facile ha diversificato la sua offerta aggiungendo nuove linee di prodotti – gas ed energia elettrica, banda larga, mutui ipotecari, prestiti per i consumatori e, più recentemente, una nuova piattaforma per il mercato delle vendite di auto. Facile ha creato un brand di prestigio nel corso di molti anni di investimenti di successo che hanno condotto a una brand awareness senza precedenti e a volumi di traffico sul sito web ineguagliati. Facile inoltre si avvantaggia di un approccio alla distribuzione omnicanale scalabile tra i suoi canali online, la sua rete di punti vendita dei quali è titolare oltre che delle sue reti di agenti di assicurazioni e per mutui ipotecari e prestiti per i consumatori con i quali collabora, il tutto reso possibile da una piattaforma tecnologica avanzata che si avvantaggia di anni di investimenti considerevoli.

Silver Lake sfrutterà la sua lunga esperienza nel campo risultante dai molti investimenti effettuati in aziende simili in Europa per appoggiare il management di Facile nella fase successiva di crescita. Silver Lake intende continuare a investire nella gamma di prodotti Facile e ad ampliarla per facilitare sia l’accelerazione della traiettoria di forte crescita dell’azienda nei suoi segmenti verticali essenziali sia il lancio di nuovi potenziali prodotti per rafforzare la proposta di valore per i partner e i consumatori italiani.

L’operazione è soggetta alle normali condizioni di chiusura e autorizzazioni e si prevede che sarà conclusa nel terzo trimestre 2022.

Morgan Stanley ha operato da esclusivo consulente finanziario, mentre Simpson Thacher & Bartlett e BonelliErede hanno operato da consulenti legali per Silver Lake.

Informazioni su Facile

Facile.it è un’azienda italiana che sviluppa l’omonima piattaforma di confronto dei prezzi online leader nel settore, che ogni mese aiuta oltre quattro milioni di clienti a confrontare i prezzi in aree chiave delle loro spese domestiche, mettendoli in grado di accedere a un’ampia offerta di prodotti e aiutandoli a risparmiare tempo e denaro. Nel 2021 l’azienda ha generato ricavi per circa 140 milioni di euro.

Informazioni su Silver Lake

Silver Lake è una società d’investimenti tecnologica globale, con oltre 88 miliardi di USD in attività combinate gestite e appoggiate da capitale impegnato, che si avvale di un team di professionisti con sedi nel Nord America, in Europa e in Asia. Le società di portafoglio di Silver Lake realizzano collettivamente ricavi annuali per quasi 254 miliardi di USD e impiegano più di 557.000 persone in tutto il mondo.

Informazioni su EQT

EQT è una società d’investimenti orientata allo scopo, con 77 miliardi di euro in attività gestite da 36 fondi d’investimento attivi, in cui figurano società di portafoglio presenti in Europa, nella regione Asia-Pacifico e nelle Americhe, con un fatturato totale pari a circa 29 miliardi di euro e oltre 280.000 dipendenti. EQT collabora con società di portafoglio per conseguire una crescita sostenibile, eccellenza operativa e leadership di mercato.

Informazioni su Oakley Capital

Fondata nel 2002, Oakley Capital è una società di private equity paneuropea che appoggia aziende in crescita ambiziose in tre settori fondamentali – tecnologia, consumer e istruzione. Oakley è in grado di offrire opportunità d’investimento differenziate e ritorni superiori mettendo a frutto il suo spirito imprenditoriale e la vasta competenza in questi settori. I professionisti Oakley collaborano fianco a fianco con un network unico di imprenditori e gruppi dirigenti di successo per individuare più facilmente opportunità proprietarie primarie e ottenere dati preziosi riguardanti i business in cui investe. La sua abilità nel far fronte alla complessità e un approccio flessibile alla creazione del valore consentono a Oakley di sostenere le sue società di portafoglio per ottenere una crescita sostenibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.