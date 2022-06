Precisely se renforce sur le marché de l’intégrité des données

The Precisely Data Integrity Suite is composed of seven interoperable SaaS modules that can be deployed individually, or seamlessly combined to deliver exponential value - fuelling businesses with unparalleled levels of trusted data. (Graphic: Business Wire)

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Precisely, le leader mondial de l’intégrité des données, annonce la nouvelle version de sa Data Integrity Suite enrichie des innovations les plus récentes en matière d’intégrité des données. Annoncée lors de Trust’22, Precisely Data Integrity Suite se compose de sept modules SaaS interopérables pouvant être déployés séparément ou conjointement en toute transparence, afin de créer une valeur exponentielle et de permettre aux entreprises d’utiliser des données affichant une fiabilité inégalée.

Cette annonce intervient au moment où la toute dernière étude Spotlight publiée par le cabinet IDC1 sous le titre « Improving Data Integrity and Trust through Transparency and Enrichment » indique que 27 % seulement des professionnels déclarent faire entièrement confiance à leurs données. Alors que 63 % des entreprises annoncent qu’un niveau accru d’intégrité des données exerce un impact positif sur leurs métriques métier, le lancement de la nouvelle Data Integrity Suite arrive à point nommé.

« L’intégrité des données est un impératif pour toutes les entreprises, mais le parcours varie en fonction de leurs spécificités. Avec la Precisely Data Integrity Suite, les entreprises peuvent entamer le processus à n’importe quelle étape, progresser à leur propre rythme et augmenter la valeur à chaque stade de leur projet, se félicite Eric Yau, COO de Precisely. Combinée à notre expertise en matière de services stratégiques, l’étendue inégalée de nos fonctions d’intégrité et d’enrichissement des données nous permet d’aider les entreprises à tracer leur voie vers l’intégrité des données en étant à leurs côtés à chaque étape. »

Les modules d'intégration de données, d'observabilité et de gouvernance des données de la suite sont disponibles dès maintenant, en accès anticipé, afin d'établir une base de précision et de cohérence dans vos données :

L’intégration des données permet d’éliminer les silos en créant rapidement des pipelines de données en continu qui intègrent les données générées par des systèmes transactionnels principaux dans des plateformes de données modernes en vue d’accélérer l’innovation et de moderniser l’infrastructure critique des entreprises ;

L’observabilité des données, une nouvelle fonctionnalité proposée par Precisely, permet de détecter et d’afficher, selon une approche intelligente et proactive, les données « anormales » avant qu’elles ne se transforment en problèmes coûteux susceptibles de perturber les activités de l’entreprise en aval.

La gouvernance des données pose un cadre facile à utiliser pour les entreprises afin de localiser, de comprendre et d’exploiter en toute confiance les données critiques d’un bout à l’autre de l’organisation. Et ce en vue d’obtenir de meilleurs résultats et des informations pertinentes, ainsi que d’améliorer les opérations et d’assurer la conformité aux règlementations en vigueur ;

Les modules suivants complèteront la Data Integrity Suite au cours des prochains mois :

La qualité des données fournit des données précises, cohérentes et complètes qui répondent aux besoins des systèmes opérationnels et analytiques ;

L’intelligence de localisation libère de précieuses données contextuelles en vérifiant, normalisant, nettoyant et géocodant les adresses pour mieux informer le processus décisionnel ;

L’analyse spatiale déduit et visualise les relations spatiales masquées dans les données pour en révéler le contexte, crucial dans la prise de décisions ;

L’enrichissement de données valorise les informations avec des jeux de données soigneusement compilés contenant des milliers d’attributs, en vue d’accélérer et de garantir le processus décisionnel.

Precisely Data Integrity Suite permet aux entreprises d’accéder à des données de confiance en temps réel et de prendre rapidement des décisions éclairées qui les aideront à stimuler leur croissance, à réduire leurs dépenses et à optimiser la gestion des risques. Grâce à une expérience utilisateur conviviale, cette nouvelle suite contribue à la démocratisation des données et à leur accès en libre-service par les entreprises comme les utilisateurs. Baptisé Data Integrity Foundation, son socle comprend un référentiel de données commun qui permet à chaque module d’accéder aux métadonnées recueillies par d’autres modules et de les associer en toute transparence dans le but d’apporter au client une valeur ajoutée maximale.

« Avec le lancement de cette nouvelle suite, Precisely concrétise la vision annoncée au marché, à savoir intégrer ses capacités au sein d’une suite modulaire et interopérable, déclare Stewart Bond, directeur de recherche au cabinet IDC. Le portefeuille de Precisely réunit des technologies et des services stratégiques conçus pour répondre aux besoins d’entreprises qui utilisent des environnements de données d’ancienne et de nouvelle générations, mais qui entendent asseoir leur compétitivité dans un monde axé sur le numérique. »

« Les entreprises investissent de plus en plus dans le DataOps afin d’améliorer continuellement les données qu'elles utilisent pour l'analyse et la prise de décision. L'approche intégrée de bout en bout de la Precisely Data Integrity Suite en matière d'intégration, de gouvernance et de qualité des données, ainsi que d'intelligence de localisation et d'enrichissement des données, offre aux entreprises tous les outils et l'agilité nécessaires pour automatiser et itérer l'intégrité de leurs données, déclare Anjan Kundavaram, CPO chez Precisely. L'introduction du module d'observabilité des données de la suite est essentielle pour les équipes DataOps, car elle leur permet de tirer parti de l'IA et du machine learning pour obtenir des informations clé sur la santé des données de leur entreprise, surveiller les changements de modèles qu’elles contiennent et résoudre de manière proactive les problèmes potentiels. »

Pour la société de services financiers Degroof Petercam, cliente de Precisely et membre du programme d’accès avancé à la Data Integrity Suite, les avantages apportés par le nouveau module Data Observability sont clairs : « L’observabilité est l’élément dont nos data stewards avaient besoin pour accéder à des informations relatives à la découverte de données sans être obligés de s’adresser au service IT pour des requêtes ou des rapports », explique Jean-Paul Otte, Chief Data Officer de Degroof Petercam.

« Le portefeuille de produits d’intégrité des données proposé par Precisely constitue la référence en matière de création de données de confiance, ajoute Eric Yau. Cette technologie, reconnue par les analystes du secteur et à laquelle plus de 12 000 clients font confiance pour relever les défis posés par leurs données, est au cœur de la nouvelle Data Integrity Suite. En résumé, Precisely propose une solution modulaire et interopérable sans équivalent aux entreprises qui s’appuient sur l’intégrité des données présentes dans leurs systèmes hérités et dans leurs environnements cloud modernes. »

Pour en savoir plus sur la nouvelle Data Integrity Suite et visionner la vidéo de 90 secondes.

À propos de Precisely

Precisely est le leader mondial de l’intégrité des données, garantissant la précision, la cohérence et le contexte des données de 12 000 clients dans plus de 100 pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune 100. Les produits d’intégration de données, de qualité de données, de gouvernance de données, d’intelligence géospatiale et d’enrichissement de données de Precisely permettent de prendre de meilleures décisions, pour de meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.