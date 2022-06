AFWERX, o braço de inovação da Força Aérea dos EUA, adjudica o contrato STTR de Fase II à Transcend Air

Advanced flight control laws to be deployed on 1/5 scale flight test aircraft (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A Transcend Air anunciou hoje que recebeu um contrato de pesquisa e desenvolvimento de transferência de tecnologia para pequenas empresas de Fase II da AFWERX, uma Diretoria de Tecnologia do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea. A Transcend Air, em parceria com a Auburn University, desenvolverá ainda mais leis avançadas de controle de voo para voos de alta velocidade com sua aeronave de decolagem e pouso vertical Vy 400 (VTOL). “Especificamente, o voo de alta velocidade é referido como voo ‘nap-of-the-earth’ (NOE), que é um regime exigente em que uma aeronave permanece baixa e segue os contornos do terreno para permanecer indetectável”, comentou Peter Schmidt, COO da Transcend Air e pesquisador principal.

A Transcend Air está ampliando seu trabalho com o professor Imon Chakraborty e seu Laboratório de Sistemas, Dinâmica e Design de Veículos (VSDDL.com) e recentemente se unindo ao professor Ehsan Taheri e seu Laboratório Computacional e Experimental Aero-Astro (ACE Lab). Será demonstrado o software de controle que permite que a aeronave Vy 400 voe automaticamente em voos tanto de simulação quanto no mundo real com aeronaves de escala 1/5. O software reduz a carga de trabalho do piloto e permite o voo sustentado muito próximo ao terreno em velocidades duas a três vezes mais rápidas que os helicópteros. Essa capacidade facilita a missão de resgatar tripulações abatidas em um quarto a um oitavo do tempo que leva atualmente. Com essa melhoria, projeta-se que seja possível resgatar quase o dobro do número de pessoas que antes.

A AFWERX é um braço da Força Aérea dos Estados Unidos que apoia o desenvolvimento de tecnologia de aeronaves para fins comerciais e militares. O VSDDL e o ACE Lab fazem parte do Departamento de Engenharia Aeroespacial da Auburn University em Auburn, Alabama (EUA).

SOBRE A TRANSCEND AIR CORPORATION

A Transcend Air projetou uma série de aeronaves VTOL de asas basculantes de alta velocidade. Seu Vy 400 é três vezes mais rápido que os helicópteros com metade dos custos operacionais. As expectativas são de que o Vy 400 domine o segmento de helicópteros de transporte VIP. Também permitirá um novo serviço de transporte aéreo regional de centro a centro de cidades que é até cinco vezes mais rápido e com custo mais baixo em comparação com as opções atuais de viagens aéreas. Desde 2009, a Transcend Air construiu e voou 15 protótipos de aeronaves VTOL, dando ao seu Vy patenteado uma longa linhagem de experiência no mundo real. O Vy 400 não exigirá novos regimes regulatórios ou sistemas de controle de tráfego aéreo porque utiliza tecnologias comprovadas que incluem o motor General Electric CT7-8 e o paraquedas para aeronaves BRS Aerospace. O Vy 400 traz consigo a promessa do voo civil VTOL que está ao alcance de todos.

Para mais informações, acesse www.Transcend.aero

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.