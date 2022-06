AFWERX, la division Innovation de l'armée de l'air américaine, attribue un contrat STTR (Transfert de technologie des petites entreprises) de phase II à Transcend Air

Advanced flight control laws to be deployed on 1/5 scale flight test aircraft (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Transcend Air a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un contrat de recherche et développement de phase II de transfert de technologie des petites entreprises de la part d'AFWERX, une direction technologique du laboratoire de recherche de l'armée de l'air. Transcend Air, en partenariat avec l'Université d'Auburn, poursuivra le développement de lois de commandes de vol avancées pour le vol à grande vitesse avec son avion à décollage et atterrissage vertical (VTOL) Vy 400. « Plus précisément, le vol à grande vitesse est appelé de type "nap-of-the-earth" (NOE), (vol adapté au profil du terrain) ; il s’agit d’un exercice exigeant où l’avion reste à faible altitude et suit les contours du terrain pour ne pas être détecté », a commenté Peter Schmidt, COO de Transcend Air et chercheur principal.

Transcend Air élargit son travail avec le professeur Imon Chakraborty et son Vehicle Systems, Dynamics, and Design Laboratory (VSDDL.com) et fait pour la première fois équipe avec le professeur Ehsan Taheri et son Aero-Astro Computational and Experimental Lab (ACE Lab). Nous ferons la démonstration d'un logiciel de commande qui permet à l'avion Vy 400 de voler automatiquement au ras du sol, aussi bien en simulation qu'en vol réel, avec des avions à l'échelle de 1/5e. Le logiciel réduit la charge de travail du pilote et permet un vol soutenu à proximité immédiate du terrain à des vitesses deux à trois fois supérieures à celles des hélicoptères. Cette capacité facilite la mission de sauvetage des équipages abattus en ne mettant qu’un quart à un huitième du temps nécessaire actuellement. Grâce à cette amélioration, on prévoit de presque doubler le nombre de personnes pouvant être secourues.

AFWERX est une division de l'armée de l'air américaine qui soutient le développement de technologies aéronautiques à des fins commerciales et militaires. Le VSDDL et le laboratoire ACE font partie du département d'ingénierie aérospatiale de l'université d'Auburn, à Auburn, dans l’Alabama.

À PROPOS DE TRANSCEND AIR CORPORATION

Transcend Air a conçu une famille d'avions à grande vitesse VTOL à aile basculante. Son Vy 400 est trois fois plus rapide que les hélicoptères avec des coûts d'exploitation deux fois moins élevés. On prévoit que le Vy 400 dominera le segment des hélicoptères de transport VIP. Il permettra également de mettre en place un nouveau service de transport régional aérien intra-muros, jusqu'à cinq fois plus rapide pour le porte à porte et moins coûteux que les options de transport aérien actuelles. Depuis 2009, Transcend Air a construit et fait voler 15 prototypes d'avions VTOL, ce qui confère à son Vy exclusif une longue expérience du monde réel. Le Vy 400 ne nécessitera pas de nouveaux régimes réglementaires ou de nouveaux systèmes de contrôle du trafic aérien, car il utilise des technologies éprouvées, notamment le moteur CT7-8 de General Electric et le parachute de l'avion de BRS Aerospace. Le Vy 400 porte en lui la promesse d'un vol VTOL civil à la portée de tous.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.Transcend.aero

