Azelis se Expande para América do Sul com Aquisição da ROCSA na Colômbia

ANTUÉRPIA, Bélgica--(BUSINESS WIRE)--Azelis (Bruxelas: AZE), líder mundial no fornecimento de serviços de inovação no setor de especialidades químicas e ingredientes alimentícios, anunciou que assinou um contrato para adquirir ações majoritárias da ROCSA Colombia S.A., uma renomada distribuidora de especialidades químicas ativa em ciências da vida e mercados químicos industriais na América do Sul. A aquisição representa uma expansão estratégica da presença do grupo, reforçando sua plataforma para executar sua estratégia de crescimento na região.

A ROCSA é um dos principais distribuidores de especialidades químicas na Colômbia, com uma presença em rápido crescimento no Peru e na América Central. Atua no mercado de ciências da vida, sobretudo em Alimentos e Nutrição, Cuidados Pessoais, Cuidados Domésticos e Limpeza Industrial, bem como em química industrial, com forte presença em CASE (revestimentos, adesivos, selantes, elastômeros) e Aditivos Plásticos. Com mais de 130 funcionários, incluindo uma forte e experiente equipe de vendas e logística, a empresa atende a mais de 1.900 clientes em sua sede na Colômbia e em quatro outros escritórios na região.

Devido às relações de longa data da ROCSA com as principais empresas estratégicas mundiais, bem como grandes fornecedores nacionais e regionais, o principal portfólio da empresa e a experiência em produtos expandem significativamente a cadeia de valor lateral da Azelis. Esta expansão permite que o grupo atenda a clientes e acelere seu crescimento na região. Após o estabelecimento do centro regional de inovação (RIC) do grupo no México, a adição do portfólio de produtos e capacidades da ROCSA é um marco significativo na estratégia da Azelis na América do Sul.

A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2022, após o cumprimento das condições usuais de fechamento.

Dr. Hans Joachim Müller, Diretor Executivo da Azelis, comentou:

" Através da aquisição da ROCSA, estamos orgulhosamente entrando na América do Sul com uma empresa líder de mercado. Essa plataforma estratégica proporciona à Azelis uma presença significativa no mercado, bem como a oportunidade de expandir com nossos clientes e diretores, em linha com nossa visão estratégica na região. Juntos, nossos recursos e experiência combinados irão gerar uma gama atraente de soluções novas e inovadoras."

Frank Bergonzi, Diretor Executivo e Presidente da Azelis nas Américas, comentou:

“ Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à ROCSA na família Azelis. A ROCSA traz um portfólio robusto e histórico de desempenho, o que é um passo importante em nossa estratégia de crescimento na América do Sul. A ROCSA mantém diversos relacionamentos intensos com diretores e clientes, e eles compartilham nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade. Estamos ansiosos para crescer juntos para nos tornarmos o principal provedor de serviços de inovação na região."

Carlos Yaipén, Diretor Executivo na ROCSA Colombia S.A., acrescentou:

" Estamos ansiosos por unir forças com a equipe Azelis a fim de atender ainda melhor nossos clientes e diretores, e expandir juntos na região. Nossa experiência regional líder de mercado, junto com a forte rede mundial da Azelis, nos traz um poderoso alcance internacional, que irá beneficiar nossa diversificada gama de diretores e clientes. Estamos ansiosos por alavancar a liderança da Azelis em sustentabilidade, digitalização e inovação, e estamos confiantes de que a ROCSA irá prosperar sob a propriedade da Azelis."

Eduardo Salinas, Diretor Geral da Azelis na América Latina, comentou:

“ Tendo interagido com a equipe da ROCSA, fica claro que eles são um grupo de profissionais de destaque que irá agregar um valor significativo à Azelis. Sua experiência em mercados atendidos, ética de trabalho, entusiasmo e foco no cliente se encaixam perfeitamente em nossos valores. Através desta aquisição estratégica, a Azelis demonstra ainda mais nosso compromisso de nos tornar líderes em serviços de distribuição de especialidades a nossos clientes e diretores na América Latina.

Estamos ansiosos por receber a ROCSA na família Azelis."

