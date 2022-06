Air Liquide renforce son approvisionnement en électricité renouvelable en signant aux Pays-Bas son plus grand contrat d'achat à long terme

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) a signé avec Vattenfall aux Pays-Bas son plus grand contrat d’achat d’énergie renouvelable à long terme (PPA) dans le monde à ce jour, pour une capacité éolienne offshore en cours de construction d’environ 115 MW. S’ajoutant à un précédent contrat d’approvisionnement avec Vattenfall, annoncé en mars 2021, ce nouveau PPA renforce le partenariat entre les deux groupes. Il permet également à Air Liquide de réaffirmer son engagement au service de la décarbonation de l’industrie en Europe tout en réduisant son empreinte carbone, en ligne avec ses objectifs de Développement Durable.

La durée de ce contrat est de 15 ans et son démarrage est prévu en 2025. L’énergie renouvelable fournie par Vattenfall, un des leaders européens dans la production et distribution d’électricité en Europe, sera générée par le parc éolien offshore Hollandse Kust Zuid (HKZ). Ce parc éolien offshore de dimension mondiale est actuellement en cours de construction, sans recours à des subventions, au large des côtes néerlandaises.

Avec cet accord, Air Liquide pourra alimenter en énergie renouvelable ses actifs actuels de production de gaz industriels et médicaux aux Pays-Bas et plus généralement au Benelux. Cette électricité renouvelable pourra également alimenter des projets de décarbonation à grande échelle dans la région et d’accompagner l’accélération de la croissance de la demande en gaz bas carbone de ses clients. Cet accord permettra à Air Liquide de couvrir plus de 30% de la consommation actuelle d’électricité du Groupe au Benelux.

Sur sa durée, ce contrat permettra d’éviter l’émission de jusqu’à 3,5 millions de tonnes de CO 2 , ce qui est comparable aux émissions de plus de 150 000 foyers néerlandais. Air Liquide renforcera ainsi son offre de solutions bas carbone à des prix compétitifs et offrira à ses clients la possibilité d’augmenter la part de renouvelable dans leurs produits finaux.

Pascal Vinet, Directeur de la Société et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, supervisant les activités Europe Industries, a déclaré : « Ce contrat d’achat à long terme est le plus grand signé par Air Liquide à ce jour et permet au Groupe de réaliser une avancée majeure en matière d’approvisionnement en énergies renouvelables. Au coeur de la stratégie de Développement Durable et de décarbonation d’Air Liquide, les énergies renouvelables permettent au Groupe non seulement de réduire son empreinte carbone mais également de répondre à la demande croissante de ses clients en solutions bas carbone compétitives. Avec ce contrat de taille inédite, Air Liquide confirme également son engagement à soutenir activement la transition énergétique en Europe. »

Air Liquide au Benelux

Air Liquide Benelux comprend des filiales présentes dans la production, la distribution et la commercialisation de gaz industriels et médicaux, de technologies et de services du groupe Air Liquide. Implanté en Belgique en 1906 et aux Pays-Bas en 1913, Air Liquide exploite 28 sites industriels au Benelux. Le Groupe y emploie aujourd’hui plus de 1 200 collaborateurs, toutes activités confondues, et fournit plus de 116 000 clients et patients. L’activité Grande Industrie d’Air Liquide Benelux exploite un réseau de canalisations de 2 345 kilomètres qui dessert les bassins industriels de Mons à Rotterdam.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique -avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

