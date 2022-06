Finland's DNA Selects Universal Electronics for its Award-Winning Android TV Controller. The UEI KITA controller for Android TV has received the prestigious “RedDot” award for its outstanding fit, form and function. The elegant design fits perfectly in users’ hands due to its slim rechargeable battery that makes the product much thinner and easier to hold than ordinary remote controls. (Photo: Business Wire)

SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ: UEIC), de wereldleider in draadloze universele besturingsoplossingen voor home entertainment en smart home-apparaten, is geselecteerd door het Finse DNA voor het debuut van UEI’s bekroonde Android TV-afstandsbediening, UEI KITA.

De UEI KITA-controller voor Android TV heeft de prestigieuze “RedDot”-prijs ontvangen voor zijn uitstekende pasvorm, vorm en functie. Het elegante ontwerp ligt perfect in de handen van de gebruiker dankzij de dunne oplaadbare batterij, waardoor het product veel dunner en gemakkelijker vast te houden is dan gewone afstandsbedieningen. In een poging om duurzame, milieuvriendelijke producten te ontwerpen, kan de UEI KITA-afstandsbediening tijdens zijn levensduur tientallen wegwerpbatterijen besparen in typische scenario’s voor consumentengebruik, vergeleken met gewone afstandsbedieningen met wegwerpbatterijen, door snel op te laden via een USB-C-kabel slechts een paar keer per jaar.

