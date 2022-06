DNA, l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications en Finlande, choisit Universal Electronics pour sa télécommande primée Android TV

Finland's DNA Selects Universal Electronics for its Award-Winning Android TV Controller. The UEI KITA controller for Android TV has received the prestigious “RedDot” award for its outstanding fit, form and function. The elegant design fits perfectly in users’ hands due to its slim rechargeable battery that makes the product much thinner and easier to hold than ordinary remote controls. (Photo: Business Wire)

Finland's DNA Selects Universal Electronics for its Award-Winning Android TV Controller. The UEI KITA controller for Android TV has received the prestigious “RedDot” award for its outstanding fit, form and function. The elegant design fits perfectly in users’ hands due to its slim rechargeable battery that makes the product much thinner and easier to hold than ordinary remote controls. (Photo: Business Wire)

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ : UEIC), leader mondial des solutions de contrôle universel sans fil, pour le divertissement à domicile et les appareils domestiques intelligents, a été sélectionné par DNA, société basée en Finlande, pour lancer la télécommande primée Android TV, d’UEI, UEI KITA.

La télécommande UEI KITA pour Android TV a reçu le prestigieux prix « RedDot » pour son ergonomie, sa forme et sa fonction, exceptionnels. Le design élégant s’adapte parfaitement aux mains de l’utilisateur, grâce à sa batterie rechargeable ultra mince, permettant une meilleure prise et une plus grande finesse que celles des télécommandes ordinaires. Dans le but de concevoir des produits durables et respectueux de l’environnement, la télécommande UEI KITA peut économiser jusqu’à des dizaines de piles jetables tout au long de sa durée de vie, dans des scénarios d’utilisation typiques des consommateurs, par rapport aux télécommandes ordinaires avec des piles jetables, grâce à sa recharge express via un câble USB-C, à raison de 2 ou 3 fois par an seulement.

La technologie avancée du produit comprend la connectivité sans fil, Bluetooth Smart et infrarouge ; une commande vocale de haute précision ; un clavier rétroéclairé innovant ; et la plateforme QuickSet Cloud® d’UEI, qui est la seule technologie de découverte automatisée d’appareils, au monde, permettant de contrôler les récepteurs TV et audio, sans intervention de l’utilisateur. Avec sa technologie d’avant-garde et ses matériaux haut de gamme, ajoutés à des revêtements souples, l’UEI KITA affiche un design de grande qualité et procure une sensation tactile veloutée à chaque clic.

En tant que plus grand câblo-opérateur et premier fournisseur de télévision payante dans les réseaux câblés, avec plus de 4 millions d’abonnés aux réseaux mobiles et fixes, DNA a fait ses preuves dans l’introduction de technologies conviviales auprès d’un public plus large. « L’ajout de la télécommande UEI KITA à notre vitrine de produits permet à DNA de dépasser les attentes de nos clients en matière de technologie de nouvelle génération, respectueuse de l’environnement, et leur faciliter la vie », a déclaré Ville Partanen, directeur du Développement de produits ADN.

« Il est naturel pour DNA d’être le premier fournisseur à présenter à sa clientèle la télécommande Android phare, d’UEI », explique Kuldip Johal, vice-président des ventes d’UEI pour les fournisseurs de services vidéo. « La technologie avancée centrée sur le consommateur, de l’UEI KITA s’inscrit dans les efforts de DNA portant sur la durabilité, et ses initiatives résolument tournées vers le lancement d’une expérience utilisateur facile à l’extrême, ayant toute l’allure et le feeling premium. »

Pour en savoir plus sur le mode d’emploi de la télécommande Android UEI KITA de DNA, cliquez ici.

À propos d’Universal Electronics Inc.

Universal Electronics Inc. (NASDAQ : UEIC), leader mondial des solutions de contrôle universel sans fil, pour le divertissement à domicile et les appareils domestiques intelligents, conçoit, développe, fabrique, expédie et prend en charge des solutions matérielles et logicielles de contrôle et de technologie de capteurs. UEI s’associe à de nombreux clients du Fortune 500, notamment Comcast, Vivint Smart Home, Samsung, LG, Sony et Daikin pour servir les fabricants de systèmes vidéo, de télécommunications, de services de sécurité, de télévision, de maison intelligente, et de systèmes CVC. Depuis plus de 35 ans, UEI est à l’avant-garde d’innovations révolutionnaires, telles que la commande vocale et le cloud QuickSet, la plateforme leader au niveau mondial pour la configuration et le contrôle automatisés des appareils à la maison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.uei.com.

QuickSet® est une marque déposée d’Universal Electronics Inc.

Toutes les marques commerciales mentionnées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Déclaration de règle refuge

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles formulées conformément aux dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les termes et expressions reflétant autre chose qu’un fait historique sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes relatifs notamment au développement, à la livraison et l’acceptation sur le marché, en temps opportun, des produits et technologies mentionnés dans ce communiqué ; l’achat par DNA des produits de télécommande, UEI KITA, identifiés dans ce communiqué dans les quantités anticipées par la direction ; les performances des fonctionnalités d’économie de batterie au fil du temps dans la télécommande UEI KITA, la pénétration et la croissance continues d’UEI QuickSet, des plateformes distantes Android, de la technologie de reconnaissance vocale, et des autres produits et technologies grand public, identifiés dans ce communiqué ; ainsi que d’autres facteurs décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels obtenus par la Société peuvent différer sensiblement de toute déclaration prévisionnelle en raison de ces risques et incertitudes. La Société ne s’engage aucunement à modifier ou actualiser des déclarations prévisionnelles afin de refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.