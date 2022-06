La fintech mexicaine albo choisit Verimatrix Threat Defense

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société albo, l'un des innovateurs fintech du Mexique à la plus forte croissance, a choisi Verimatrix App Shield hébergée sur la Verimatrix Secure Delivery Platform pour protéger son code et les données sensibles de ses clients avec des solutions éprouvées de protections contre les cyber attaques potentiellement dangereuses. App Shield appartient à la gamme de solutions de cybersécurité Extended Threat Defense de Verimatrix.

En offrant une approche zéro code de la sécurité des applications, Verimatrix App Shield fournit à albo, société Fintech de premier plan, une solution de sécurité des applications non intrusive et qui se révèle être une option unique pour l'industrie. Les équipes d'albo avaient besoin d'une solution de sécurité simple, flexible et facile à déployer, sans impacter l'expérience utilisateur.

"Aujourd'hui, les plus grandes entreprises fintech ont besoin d'une sécurité à la fois intuitive et sans faille n’entrainant aucun ralentissement ou impact sur leurs délais de commercialisation", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "Nous sommes heureux de travailler avec des entreprises innovantes telles qu'albo, l'une des meilleures fintechs du Mexique, et de leur permettre de disposer de la protection Extended Threat Defense pour leur importante et croissante clientèle de services bancaires numériques."

"Après avoir consacré quelques mois à la recherche d'une solution de sécurité, notre choix s'est porté sur Verimatrix car sa solution nous offrait la meilleure combinaison en termes de sécurité, de prix, de simplicité de mise en œuvre ainsi que d’un excellent support client. Nous sommes très satisfaits des bénéfices qu'elle nous offre à la fois en termes de sécurité et de fonctionnement, apportant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire à nos clients", a déclaré Ana Luisa Chico Fernández, Chief Operations Officer d'albo.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.