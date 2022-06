FEELM se une ao Carbon Disclosure Project como parte do esforço da SMOORE para enfrentar a emergência climática

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--A FEELM, principal marca de tecnologia de atomização pertencente à SMOORE – a maior fabricante de dispositivos de vaporização do mundo1–, uniu-se ao Carbon Disclosure Project (CDP) como parte da listagem na bolsa de sua empresa matriz.

O CDP é uma organização independente sem fins lucrativos que administra um sistema de divulgação global e um repositório para relatórios ambientais de corporações, municípios e organizações no mundo todo. A FEELM medirá, administrará e divulgará periodicamente seus dados de impacto ambiental ao CDP por meio da SMOORE, como parte do esforço mundial para mitigar a mudança climática.

Em 2021, mais de 680 instituições financeiras, totalizando mais de US$ 130 trilhões em ativos, apoiaram o pedido de compartilhamento de dados do CDP, enquanto mais de 13 mil empresas, representando 64% do capital de mercado mundial, divulgaram através do banco de dados do CDP – um renomado sistema de pontuação e ferramenta de referência para as partes interessadas avaliarem as ações sustentáveis ​​dos negócios, os dados de impacto ambiental, a transparência e a credibilidade.

Em maio de 2022, a FEELM anunciou seu compromisso de alcançar a neutralidade de carbono até 2050, com um plano executivo estratégico que inclui: introduzir soluções de tecnologia de vaporização com zero carbono, adotar materiais ecologicamente corretos e embalagens verdes, apoiar a cadeia de suprimentos global em descarbonização e ativar o programa de reciclagem de dispositivos e cartuchos de cápsulas de vaporização com os clientes.

A ação de ingressar no CDP é um passo crucial no caminho da FEELM para alcançar o “net zero” e permite que investidores e outras partes interessadas avaliem e examinem as atividades de negócios.

Sofia Luo, diretora de Marketing da Divisão de Negócios da FEELM, disse:

“A neutralidade de carbono é um componente importante de nosso plano estratégico integrado de ESG, pois ajuda a acelerar a transformação de nossos negócios. É por isso que a FEELM segue as medidas e o plano descritos no ‘Corporate Net Zero Pathway’, publicado pela ONU em 2021. A FEELM seguirá em frente com seu compromisso de cumprir os padrões da ONU, divulgar informações de forma transparente e acolher o escrutínio de organizações internacionais e do público, para alcançar nossa visão de desenvolver uma economia ecologicamente correta e de baixo carbono”.

Dessa maneira, a FEELM se une às principais empresas de cigarros eletrônicos/tabaco do mundo (British American Tobacco, Phillip Morris International e Japan Tobacco International) na pontuação do CDP, demonstrando, mais uma vez, o compromisso da indústria global de vaporização em reduzir seu impacto ambiental e melhorar a transparência.

Sobre a FEELM:

Como principal marca de tecnologia pertencente à SMOORE, a FEELM é a maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização. Com base na principal tecnologia de aquecimento por bobina de cerâmica do mundo, a FEELM combina a autêntica tecnologia de reprodução de sabor com tecnologia eletrônica inovadora, proporcionando a melhor sensação e experiência de vaporização premium.

Sobre a SMOORE:

A SMOORE é líder mundial na oferta de soluções de tecnologia de vaporização, incluindo a fabricação de dispositivos e componentes de cigarro eletrônico para produtos HNB em uma base ODM, com tecnologia avançada de P&D, forte capacidade de fabricação, portfólio de produtos de amplo espectro e base de clientes diversificada.

De acordo com a Frost & Sullivan, a SMOORE é a maior fabricante de dispositivos de vaporização do mundo em termos de receita, respondendo por 22,8% da participação total do mercado global em 2021. Sua participação no mercado global é maior do que a soma dos listados do nº 2 ao nº 5.

1 Em termos de receitas, representando 16,5% da quota total de mercado, em 2019. Fonte: Frost & Sullivan.

