Astorg acquiert une participation majoritaire dans Avania

BILTHOVEN, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Avania, le principal organisme mondial de recherche sous contrat (« ORC ») MedTech, a annoncé aujourd’hui qu’Astorg avait acquis une participation majoritaire dans la société. Astorg, en collaboration avec Kester Capital (« Kester »), un investisseur actuel qui souhaite conserver une participation minoritaire, soutiendra activement les plans de la direction visant à faire progresser le développement d’Avania en tant que fournisseur de solutions MedTech.

Basée aux Pays-Bas, Avania a été créée en mars 2020, suite à la combinaison de cinq entreprises complémentaires, et a entamé avec succès un parcours visant à établir une plateforme entièrement intégrée, au service des sponsors du monde entier, qui font progresser les produits de technologie médicale, du développement précoce à la post-commercialisation, en garantissant des solutions personnalisées et évolutives, propices à une efficacité optimale et des avancées rationalisées de la technologie médicale.

Astorg apporte un impressionnant réseau de relations au niveau mondial, dans le domaine des technologies médicales, ce qui permettra d’étoffer les offres d’Avania et d’élargir sa clientèle ; tandis que l’accès au capital contribuera à accélérer sa croissance, tant de manière organique que par le biais de plusieurs acquisitions.

« La plateforme que nous avons construite nous a donné une longueur d’avance sur nos concurrents dans le domaine des ORC MedTech, et cet accord apportera des investissements supplémentaires pour renforcer notre infrastructure, notre capital pour les acquisitions et un soutien supplémentaire, alors que nous continuons à faire d’Avania le leader incontesté du marché », a commenté Sapna Hornyak, présidente et chef de la direction d’Avania. « Les plus grands ORC n’ont pas le niveau de spécialisation qui nous caractérise, et les fournisseurs de niche régionaux n’ont ni l’envergure ni la portée d’Avania. Ce positionnement unique, et les changements continus dans le paysage réglementaire des technologies médicales nous permettront de nous propulser vers la prochaine ère de croissance. »

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Sapna et son équipe, ainsi qu’à Kester, dans le cadre de cette transaction », a confié Edouard Pillot, associé directeur d’Astorg Mid-Cap. « En tant que l’un des leaders mondiaux sur un marché de niche rentable et en pleine croissance, Avania correspond parfaitement aux critères d’investissement d’Astorg, et nous sommes ravis d’avoir Avania comme première transaction de soins de santé à moyenne capitalisation, au sein du portefeuille de soins de santé plus large, d’Astorg. »

À propos d’Avania

Avania est l’un des principaux organismes mondiaux de recherche sous contrat, offrant une gamme complète de services, axés sur la gestion des études cliniques pour la technologie médicale, les DIV, les produits biologiques, et les produits combinés dispositif-médicament, à l’échelle internationale. Avania soutient les produits, de la première phase humaine jusqu’à la phase post-commercialisation, avec la même approche personnalisée. Lorsque vous avez besoin de faire progresser votre technologie médicale, il vous faut Avania. L’objectif d’Avania est d’être votre partenaire mondial de confiance dans l’évolution de votre technologie médicale, depuis l’innovation jusqu’à la commercialisation en passant par l’amélioration de la santé et du bien-être des patients.

À propos d’Astorg

Astorg est une société de capital-investissement, de premier plan, avec plus de 17 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Nous travaillons avec des entrepreneurs et des équipes de direction pour acquérir des sociétés mondiales leaders du marché, basées en Europe ou aux États-Unis, en leur fournissant les conseils stratégiques, la gouvernance et le capital dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs de croissance. Astorg jouit d’une culture entrepreneuriale distincte, d’une perspective d’actionnaire à long terme, et d’un organe décisionnel allégé. Notre niveau de spécialisation est particulièrement précieux dans les secteurs de la santé, des logiciels, des services professionnels interentreprises, et des entreprises industrielles basées sur la technologie. Astorg a des bureaux à Londres, Paris, New York, Francfort, Milan et Luxembourg.

À propos de Kester Capital

Kester Capital est un spécialiste du rachat primaire. Kester se concentre sur les secteurs de la santé, des données et informations, et de la technologie, en ciblant les entreprises qui ont besoin de capitaux pour libérer tout leur potentiel.

