beaconsmind AG: le leader mondial de la vente au détail de produits discount fait confiance à la solution beaconsmind

beaconsmind AG (Paris:MLBMD) (ISIN : CH0451123589 - Ticker : MLBMD), leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l’analyse de données, a signé un nouveau contrat avec BFL Group. L'entreprise, dont le siège social se trouve aux Émirats arabes unis (EAU), est l'un des principaux détaillants mondiaux de produits dérivés dans les secteurs de la mode, des jeux et des produits ménagers. Sous l'égide de BFL Group, sont regroupées des marques telles que "Brands For Less", "Toys For Less", "Homes For Less" et "Mumuso". En outre, BFL Group est le partenaire premium exclusif de Tchibo dans la région MOAN (Moyen-Orient et Afrique du Nord). La solution de marketing et d’analyse basée sur la localisation de beaconsmind sera initialement utilisée dans plusieurs magasins du groupe aux Émirats arabes unis. Dans un avenir proche, l'utilisation des solutions de beaconsmind sera étendue aux magasins physiques de BFL Group dans les autres marchés nationaux de la société. Au total, BFL Group et ses marques comptent environ 80 magasins aux Émirats arabes unis, au Liban, à Oman, au Qatar, au Koweït et à Malte.

La coopération avec BFL Group est née du partenariat de beaconsmind avec le Seed Group, une société du Private Office du Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum, membre de la famille régnante de Dubaï. Grâce à ce partenariat, beaconsmind obtient un accès direct aux entreprises et aux contacts d'affaires de la famille royale aux Émirats arabes unis ainsi que dans la région MOAN et peut ainsi promouvoir davantage son offre dans ces régions.

beaconsmind aide BFL Group à lier ses offres dans le commerce de détail physique à celles du commerce de détail en ligne en connectant l'application mobile BFL à la solution beaconsmind Suite Software. Grâce à la solution beaconsmind, BFL Group peut augmenter le cross-selling et proposer aux clients des offres personnalisées en fonction de leur historique d'achats et de visites sur le point de vente, via de nouveaux canaux d'interaction et de communication. La personnalisation des offres renforce la fidélité et l'expérience client. BFL Group bénéficie également de toutes les données de localisation des utilisateurs de son application, ce qui lui permet de répondre aux souhaits des clients directement en magasin ou d'anticiper les tendances du marché et d'y réagir par des offres appropriées.

Max Weiland, Président-directeur général de beaconsmind, déclare : « Quelques semaines seulement après avoir renforcé notre équipe de vente au Moyen-Orient et en Inde notamment, nous pouvons déjà faire état d'un important succès commercial. BFL Group est aujourd’hui l'un des principaux détaillants de produits à prix réduits au monde et son développement se poursuit. Nous sommes très heureux de pouvoir les accompagner et leur donner des opportunités de croissance grâce à nos solutions. »

Ayman Beydoun, directeur des opérations de BFL Group : « Les technologies ont toujours façonné le secteur de la vente au détail et, chez BFL Group, nous sommes convaincus que les nouvelles technologies permettent de servir au mieux notre entreprise et nos clients. Avec la solution de beaconsmind, nous nous engageons à ouvrir un nouveau canal marketing au sein de notre mix omnicanal, afin de mieux atteindre les utilisateurs de notre application et d'améliorer leur expérience d'achat. Nous croyons en une stratégie centrée sur le client, renforcée par une approche locale et ciblée afin de proposer une meilleure expérience dans nos magasins en fonction des préférences des clients. »

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est une entreprise pionnière dans le domaine des logiciels de marketing géolocalisé (LBM) pour les chaînes de magasins. En équipant les magasins de balises Bluetooth qui localisent et identifient précisément les clients, et en intégrant sa suite logicielle, beaconsmind ouvre aux détaillants un tout nouveau canal d'interaction avec leurs clients. Grâce à sa solution, les détaillants peuvent faire converger les achats numériques et physiques et remédier aux points faibles de chacun des canaux. Les actions de la société (ISIN : CH0451123589 - Ticker : MLBMD) sont cotées sur la plateforme XETRA de la Bourse de Francfort et sur Euronext à Paris.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.beaconsmind.com