Il notevole e continuo successo di Deenova in Francia si estende ai dipartimenti francesi d'oltremare con l'assegnazione delle gare di Mayotte, GHPSO e I.N.I.

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha reso noto oggi di aver ampliato la propria supremazia sul mercato francese con una nuova aggiudicazione competitiva UniHA per la soluzione meccatronica D3 ACCED presso il Centre Hospitalier de Mayotte nei dipartimenti francesi d'oltremare. Inoltre, Deenova ha annunciato una nuova vittoria nella gara d'appalto presso il GHPSO Creil & Senlis, sempre per il suo robot meccatronico leader di mercato, D3 ACCED, grazie alla partnership con un altro gruppo di interesse pubblico di primo piano, RESAH. Inoltre, Deenova è lieta di annunciare ulteriori vendite dei suoi esclusivi armadi ASTUS Institute Nationale des Invalides di Parigi, già cliente di Deenova, sempre grazie alla partnership con UniHA.

Loïc Bessin, Amministratore Delegato di Deenova in Francia, ha dichiarato: "La vittoria di nuove gare d'appalto presso il Centre Hospitalier de Mayotte e il GHPSO Creil & Senlis per le nostre soluzioni meccatroniche D3 ACCED, ottenendo allo stesso tempo la fiducia con ulteriori vendite a precedenti clienti Deenova come l’Institute Nationale des Invalides, è una prova concreta del successo senza pari di Deenova France nel nostro settore e dimostra senza dubbio al mercato l'alto livello di soddisfazione dei clienti in Francia".

Christophe Jaffuel, Direttore Commerciale di Deenova, ha aggiunto: "È stata raggiunta una nuova pietra miliare per Deenova: l'espansione al di là del continente europeo, un grande incentivo continuo per i nostri team di vendita. Sono molto grato per l'importante contributo annuale che le aggiudicazioni pluriennali di UniHA e RESAH rappresentano per Deenova in Francia e ora anche oltre, rinnovando il precedente impegno verso le soluzioni leader di mercato di Deenova per la dose unitaria. Sono ansioso di continuare la straordinaria collaborazione con UniHA e RESAH nel prossimo futuro".

Il Centre Hospitalier de Mayotte, struttura sanitaria pubblica con 543 posti letto, è l'unico ospedale del Dipartimento d'oltremare di Mayotte. Si trova nella parte settentrionale del Canale di Mozambico, nell'Oceano Indiano, al largo delle coste dell'Africa sudorientale. Offre assistenza ospedaliera e ambulatoriale con 4 centri di cura e ostetricia localizzati (Nord, Centro, Sud e Petite-Terre) di livello intermedio, che forniscono consultazioni generali e un servizio medico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il GHPSO Creil & Senlis, situato a soli 30 minuti dall'aeroporto CDG di Parigi, offre da un lato un servizio di pronto soccorso per adulti, pediatrico e ginecologico/ostetrico, 584 posti letto di degenza, 46 posti di day hospital, 21 posti di emodialisi e dall’altro un servizio di Assistenza e Riabilitazione (SSR) con 32 posti letto, 73 posti letto di unità di lungodegenza (USLD), una Struttura di Accoglienza per Anziani in Difficoltà (EHPAD) di 90 posti letto e 12 posti in un Centro Diurno Alzheimer, per un totale di 858 posti letto. L'unità SMUR interviene su richiesta del SAMU de l'Oise.

L'Institute Nationale des Invalides è posto sotto la supervisione del Ministero della Difesa e degli Affari dei Veterani del Governo francese. È responsabile dell'accoglienza dei veterani vittime di gravi handicap legati alle ferite di guerra. Comprende tre centri complementari: il Centro per i pensionati, il Centro di riabilitazione post-traumatica e il Centro di studi e ricerche sulle attrezzature per disabili. L’Istituto offre un totale di 91 camere singole completamente attrezzate per i pazienti dell'area metropolitana di Parigi.

UniHA, Associazione degli Ospedali per gli Acquisti, è una cooperativa di acquirenti di ospedali pubblici francesi creata nel 2005 dal personale stesso degli ospedali (32 CHU e 20 CH). A partire dal 2022, 1.065 ospedali hanno aderito alla cooperativa UniHA, con 115 GHT che hanno effettuato acquisti di gruppo per 5,6 miliardi di euro nel 2021. UniHA è uno dei principali acquirenti europei nel campo della salute e uno dei primi a livello nazionale, in tutti i settori di attività. La sfida essenziale: fornire ai cittadini le migliori cure disponibili, fornire servizi ospedalieri di alta qualità e preservare la parità di accesso alle cure.

RESAH è un gruppo di interesse pubblico (GIP) il cui obiettivo è sostenere la centralizzazione e la professionalizzazione degli acquisti del settore sanitario, pubblico e privato senza scopo di lucro. È stato creato nel 2007 per sostenere l’accorpamento degli acquisti ospedalieri per la regione Ile-de-France, in collaborazione con l’Achat Hopital.

Dal 2004, Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (combinazione di robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID, sempre e dovunque. Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane. Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%. Il sito www.deenova.com è a disposizione per ulteriori informazioni sulle soluzioni leader di mercato.