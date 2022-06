Hoffmann Green signe un contrat de partenariat exclusif avec IBAU Hambourg pour construire l’ensemble des unités Hoffmann

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société ») (Paris:ALHGR), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, signe un partenariat exclusif avec IBAU Hambourg, contractant général allemand et l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’usines et d’installations pour l’industrie du ciment, pour la construction des futures unités Hoffmann.

Contractant général du deuxième site de production H2 actuellement en construction sur le site de Bournezeau, IBAU Hambourg aura pour mission, avec ce contrat, la gestion exclusive de l’ensemble des chantiers des futures unités Hoffmann, à savoir le troisième site de production de la Société H3 à Dunkerque et les sites à l’international qui seront implantés en Europe dans un premier temps puis en dehors des frontières européennes à terme. Ainsi, IBAU Hambourg s’occupera de l’ensemble du processus de construction pour chaque projet, de l’étape de la conception à la réalisation de l’unité. Toutes ces unités seront construites entièrement à base de ciment Hoffmann Green décarboné et sans clinker.

La stratégie de développement d’Hoffmann Green à l’international repose sur des accords de licences conclus avec des partenaires en charge sur leur territoire géographique de financer, construire et d’opérer des unités de production Hoffmann et de commercialiser les technologies Hoffmann Green. En nouant ce partenariat avec l’un des leaders mondiaux des contractants pour l’industrie du ciment, Hoffmann Green sécurise la construction de ses futures unités et assure à ses futurs partenaires à l’international un accompagnement solide tout au long du process de construction et que la production en local des ciments Hoffmann soit de grande qualité.

Hoffmann Green ambitionne d’avoir 4 unités opérationnelles à l’international à horizon 2026 pour une génération de chiffre d’affaires d’environ 10 M€.

PROCHAINE COMMUNICATION FINANCIÈRE :

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2022, 19 septembre 2022, avant ouverture des marchés

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « IBAU Hambourg démontre actuellement pourquoi il fait partie des leaders mondiaux dans son domaine à travers la construction de notre second site de production H2, un ouvrage exceptionnel dont la mise en service est prévue en tout début d’année prochaine. Cette collaboration prestigieuse prend une autre dimension aujourd’hui avec la signature de ce partenariat exclusif. Ce contrat nous permet de sécuriser notre futur développement à la fois d’un point de vue industriel en assurant la construction de nos unités et d’un point de vue commercial en garantissant à nos futures partenaires une grande qualité de leur production en local de nos ciments décarbonés sans clinker. »

Holger HUTT, Directeur Général de IBAU Hambourg, stipule : « Nous sommes honorés de nouer un partenariat avec Hoffmann Green qui met à disposition, dès aujourd’hui, à l’ensemble des acteurs de la construction des ciments répondants aux exigences environnementales à venir. Au côté d’Hoffmann Green, nous participons à la décarbonation du secteur de la construction. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. Doté d’un site de production 4.0 et bientôt de deux supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans Dans un contexte d’urgence climatique, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.