Schneider Electric reçoit 5 étoiles dans le Guide des programmes partenaires CRN® 2022

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique au service de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, annonce avoir reçu 5 étoiles de CRN®, une marque The Channel Company, dans son Guide des programmes partenaires 2022 pour les trois programmes partenaires suivants: le programme tableautiers mySchneider, le programme entrepreneurs mySchneider et le programme consultants, concepteurs et ingénieurs mySchneider.

Le Guide des programmes partenaires de CRN fournit une liste finale des programmes partenaires les plus remarquables de fournisseurs technologiques proposant des produits innovants et des services flexibles via l'écosystème TI. Les 5 étoiles ne sont obtenues que par des fournisseurs qui proposent des services d'exception et dépassent les attentes dans leurs programmes partenaires afin de promouvoir la croissance et un changement positif.

Les trois programmes ayant reçu 5 étoiles sont:

le programme tableautiers mySchneider : soutient les partenaires qui sont prêts à évoluer en autonomisant et formant les partenaires à la vente des dernières solutions tableautiers Schneider et des innovations phares du secteur.

soutient les partenaires qui sont prêts à évoluer en autonomisant et formant les partenaires à la vente des dernières solutions tableautiers Schneider et des innovations phares du secteur. le programme entrepreneur mySchneider : offre tous les outils nécessaires pour construire, installer, mettre en service et fournir des solutions permettant aux entrepreneurs de collaborer avec d'autres acteurs du domaine électrique afin de garder une longueur d'avance sur l'évolution rapide des marchés et de mettre à échelle leur activité.

offre tous les outils nécessaires pour construire, installer, mettre en service et fournir des solutions permettant aux entrepreneurs de collaborer avec d'autres acteurs du domaine électrique afin de garder une longueur d'avance sur l'évolution rapide des marchés et de mettre à échelle leur activité. le programme consultants, concepteurs et ingénieurs mySchneider: offre des outils et une assistance pour permettre aux partenaires de simplifier les tâches, économiser du temps et renforcer les compétences, lorsqu'ils travaillent sur une conception d'ingénierie et fournissent des conseils pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs de durabilité et d'efficience

Sylvain Frodé De La Forêt, vice-président principal, Europe & Pôle International, Produits électriques, Schneider Electric: « Nos partenaires sont un élément extrêmement précieux de l'écosystème Schneider Electric. C'est pour nous un honneur de recevoir 5 étoiles au Guide des programmes partenaires de CRN pour trois de nos programmes. Le programme Partenaires mySchneider encourage des solutions transformatrices et collaboratives au sein de l'écosystème de gestion énergétique de Schneider Electric, y compris un contenu développé exclusivement pour les partenaires » .

« Nos programmes ont connu une croissance régulière d’une année sur l’autre, qui comptent à présent 33 pour cent d'utilisateurs mensuels actifs en plus. Nos programmes sont conçus avec les perspectives et les avis de nos partenaires, et continueront d'évoluer en fonction des nouveaux besoins en décarbonisation en constante évolution des clients de nos partenaires. Chez Schneider Electric, nous renouvelons notre engagement à fournir des solutions numériques ouvertes et simples à déployer afin de promouvoir la durabilité et l'efficience, permettant ainsi une collaboration à l'échelle du secteur et des partenariats avec le Nouveau monde électrique. »

Schneider Electric s'engage à travailler avec ses partenaires pour l'avenir de la planète, en s'assurant qu'ils disposent des outils nécessaires pour stimuler la croissance durant leur transformation numérique.

À propos de Schneider Electric

Schneider a à cœur de donner à chacun les moyens de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en conjuguant progrès et durabilité pour le bien commun. Chez Schneider Electric, nous avons baptisé cette approche Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire numérique en matière de durabilité et d'efficience.

Nous favorisons la transformation numérique en intégrant des processus et des technologies énergétiques de pointe, des produits connectant les points de terminaison au cloud, des contrôles, des logiciels et des services, ce tout au long du cycle de vie. Nous permettons ainsi une gestion intégrée des entreprises, au service des habitats, des bâtiments, des centres de données, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises internationales. Nous sommes d'ardents défenseurs des normes ouvertes et des écosystèmes de partenariat, fiers de nos valeurs communes d'intégration, de sens et de valorisation.

