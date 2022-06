ZURRICH--(BUSINESS WIRE)--2022 gaat verder met een dynamisch tempo voor de Zwitserse betalingsexpert Netcetera. Vanaf juni is Netcetera een directe samenwerking aangegaan met Qenta Payment CEE, door een betrouwbare deskundige provider te zijn en zijn veilige 3DS-technologie voor de Oostenrijkse betalingsgateway mogelijk te maken.

“We gebruiken de betrouwbare 3DS-technologie van Netcetera al enkele jaren via onze partnernetwerken. We hebben er nu voor gekozen om nog nauwer samen te werken en zijn blij met Netcetera als onze directe technologiepartner. Deze samenwerking geeft ons toegang tot de nieuwste innovaties in de betalingssector en informatie, evenals betrouwbare, 24/7 ondersteuning. Voor ons was de beslissende factor om zo nauw samen te werken met Netcetera hun diepgaande kennis van de sector en de consistentie die Netcetera biedt aan haar klanten. Hun 3DS SaaS-product heeft ons in staat gesteld om onze succesvolle erfenis van girale betalingsbescherming in de CEE-regio. We zijn verheugd om deze samenwerking zowel vandaag als in de toekomst verder te ontwikkelen.” Wolfgang Harder-Pachernegg, VP Betaalproducten.

