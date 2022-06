Qenta et Netcetera - sécuriser les paiements sans numéraire dans la région d'Europe centrale et orientale

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--L'année 2022 se poursuit sur un rythme dynamique pour l'expert suisse des paiements Netcetera. Depuis le mois de juin, Netcetera collabore directement avec Qenta Payment CEE, fournisseur expert de confiance, grâce à sa technologie 3DS sécurisée mise à disposition sur la passerelle de paiement autrichienne.

« Nous utilisons la technologie fiable 3DS de Netcetera depuis plusieurs années au travers de nos réseaux de partenaires. Désormais, nous avons choisi de collaborer encore plus étroitement et sommes heureux d'avoir Netcetera comme partenaire technologique direct. Ce partenariat nous permet d'accéder aux dernières innovations et informations du secteur des paiements, ainsi qu'à une assistance fiable, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour nous, le facteur décisif d'une collaboration aussi étroite avec Netcetera a été sa connaissance approfondie du secteur et la fidélité que Netcetera offre à ses clients. Leur produit SaaS 3DS nous a permis de poursuivre notre influence fructueuse de protection des paiements sans espèces dans la région de l'Europe centrale et orientale. Nous nous réjouissons de continuer à développer ce partenariat, aujourd'hui et à l'avenir », déclare Wolfgang Harder-Pachernegg, vice-président des produits de paiement.

Qenta offre à ses clients une interface pour les systèmes de paiement du e-commerce, facilement intégrable dans la chaîne de processus de paiement des commerçants. Ce prestataire autrichien de services de paiement possède plus de 20 ans d'expérience comme fournisseur de solutions de paiement en ligne et hors ligne adaptées aux besoins de ses clients. Grâce à l'utilisation du produit SaaS 3DS, Qenta continuera à offrir à ses clients des avantages commerciaux décisifs tels que l'amélioration des conversions, l'optimisation des processus de paiement, la réduction de la fraude et la protection contre la responsabilité des rétrofacturations frauduleuses.

« Nous nous réjouissons de travailler avec Qenta et de nous catapulter ensemble sur la voie du progrès dans notre secteur dynamique. Notre objectif est de garantir des paiements en ligne sécurisés pour les clients de Qenta répartis dans toute la région d'Europe centrale et orientale. Notre serveur 3DS est synonyme d'une excellente disponibilité du service et de la prise en charge des besoins du fournisseur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », a déclaré Petra Paul, Senior Sales Executive Digital Finance chez Netcetera.

Les produits d'acquisition de Netcetera permettent aux utilisateurs de traiter des transactions avec les protocoles 3-D Secure et les exemptions DSP2 SCA, certifiés par les plus grands réseaux de cartes et entièrement conformes aux normes requises par le secteur des paiements telles que PCI – DSS et PCI-3DS.

Netcetera offre des mises à niveau et des mises à jour continues pour prendre en charge toutes les nouvelles tendances et exigences des clients dans le secteur des paiements. La société surveille, teste et établit des rapports en permanence afin d'offrir les meilleurs services de conseil à ses clients pour arriver à surmonter les difficultés, améliorer leurs taux de conversion et sécuriser l'ensemble de leur activité fintech.

A propos de Netcetera

Netcetera est un éditeur mondial de logiciels qui propose des produits informatiques de pointe et des solutions numériques individuelles dans les domaines du paiement numérique sécurisé, des technologies financières, des médias, des transports, des soins de santé et des assurances. Plus de 500 banques et émetteurs et 160 000 commerçants font confiance aux solutions de paiement numérique et aux produits 3-D Secure certifiés au niveau mondial du leader du marché de la sécurité des paiements. La société, gérée par son propriétaire, couvre l'ensemble du cycle de vie informatique, allant de l'idéation et de la stratégie à la mise en œuvre et à l'exploitation. Cette association équilibrée des dernières technologies et de normes éprouvées garantit la sécurité des investissements, qu'il s'agisse de projets de grande ampleur ou de start-ups innovantes. Fondée en 1996, Netcetera est une société holding qui compte environ 800 employés et dont le siège social se trouve à Zurich, en Suisse, avec des antennes en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

Pour plus d'informations : netcetera.com

À propos de QENTA Payment CEE

Une expertise datant de plus de 20 ans comme fournisseur de solutions de paiement.

Depuis plus de 20 ans, QENTA Payment CEE vous propose les dernières technologies en matière de traitement des paiements scripturaux et vous aide à développer des stratégies de paiement internationales adaptées à vos canaux de vente. En tant que prestataire autrichien de services de paiement, nous vous accompagnons dans toutes les phases de votre développement commercial. Nos solutions de paiement, hors ligne et en ligne, sont adaptées à vos besoins de manière individualisée et font ainsi la différence dans le domaine du paiement électronique. Laissez-vous conseiller par l'un des prestataires de services de paiement les plus expérimentés. Notre équipe est à vos côtés, en personne, agissant avec compétence et engagement.

Pour plus d'informations : qenta.com

