Le Groupe Berkem et Soprema collaborent pour la conception d’un panneau isolant inédit sur le marché

À l’issue d’une phase de R&D de plus de 30 mois, le Groupe Berkem (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) (Paris:ALKEM) − spécialiste de l’intégration de la chimie du végétal au cœur du quotidien −, et le Groupe SOPREMA officialisent leur collaboration. Celle-ci vise à mettre sur le marché un panneau isolant PAVATEX en fibres de bois intégrant une solution anti-fongique biosourcée unique, développée et formulée par le Groupe Berkem. Bénéfices de la solution : augmenter les performances et la résistance des panneaux d’isolation face aux microorganismes, et prolonger leur durabilité. Une nouvelle illustration de l’engagement du Groupe Berkem à accompagner la transition écologique des acteurs de la construction.

Une technologie avant-gardiste pour répondre aux enjeux industriels

Dans le cadre de son programme R&D visant à augmenter la part de matériaux biosourcés dans ses productions, SOPREMA s’est rapproché du Groupe Berkem afin d’intégrer un traitement biosourcé pour la résistance aux développements de microorganismes, à faible impact environnemental, sur des gammes complètes d’isolant thermique pour le bâtiment à base de fibres de bois de marque PAVATEX.

Le Groupe Berkem a ainsi élaboré une formule fongicide (anti-moisissure) unique, intégrant un procédé de préservation d'origine végétale. Cette solution brevetée contient un extrait polyphénolique mis en œuvre dans une formulation biosourcée et permet ainsi à SOPREMA de proposer des panneaux en fibre de bois plus tolérants à la fois aux conditions de mise en œuvre et de durabilité. Cette nouvelle gamme d’isolants en test depuis presque 3 ans, sera disponible sur le marché d’ici le premier trimestre 2023. Il sera proposé par SOPREMA auprès de tous les acteurs de l’isolation des bâtiments (toitures, murs et sols).

« Le développement d’une solution unique répondant aux besoins du marché est le résultat de la rencontre entre nos deux Groupes et la mise en commun de nos expertises techniques. Pour le Groupe Berkem, ce contrat de collaboration s’inscrit dans la continuité de son engagement à accompagner la transition des substances chimiques vers des solutions écoresponsables et biosourcées. Le Groupe renforce ainsi son positionnement de référent de la chimie du végétal au service des industriels » déclare Olivier Fahy, Président Directeur Général de Groupe Berkem

« Le Groupe SOPREMA propose des solutions performantes, innovantes et responsables, qui répondent aux enjeux des bâtiments d’aujourd’hui et de demain. La collaboration avec le Groupe Berkem s’inscrit dans notre stratégie R&D globale visant à augmenter la part de matériaux biosourcés dans nos productions. Ce partenariat offre à nos panneaux en fibre de bois PAVATEX, des performances techniques optimales, et consolide notre position d’acteur responsable, notamment en proposant la 1ère solution à faible impact sur le marché. » conclut Pierre-Etienne BINDSCHEDLER, Président de SOPREMA

À PROPOS DU GROUPE BERKEM

Fondé en 1993, le Groupe Berkem est un groupe industriel de chimie, organisé en 4 pôles d’activité et 4 filiales : pôle Extraction végétale (porté par BERKEM SAS), activité de lyophilisation à façon (société EUROLYO), pôle Formulation (ADKALIS) et pôle Synthèse de résines (porté par la société LIXOL). Le Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (cosmétique, agroalimentaire, construction, hygiène publique, etc..). Le Groupe compte près de 165 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir). Le Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 – ALKEM).

Dirigeant : Olivier Fahy, PDG du Groupe Berkem www.groupeberkem.com

À PROPOS DE SOPREMA

SOPREMA est un groupe familial indépendant depuis sa création en 1908, qui s’affirme comme l’une des toutes premières entreprises mondiales dans le domaine de la protection, de l’efficience énergétique et de la gestion du bâtiment. Industriel responsable et précurseur, le Groupe est aujourd’hui un acteur incontournable de ce secteur. SOPREMA propose des solutions performantes et de haute technologie qui répondent à tous les enjeux de la construction neuve résidentielle et non-résidentielle, puis également de la rénovation. Les systèmes SOPREMA sont développés dans une logique d’éco-conception et affichent aujourd’hui des performances exceptionnelles en termes de qualité et de longévité. La vision de SOPREMA : agir pour la valorisation du patrimoine bâti et le confort des usagers, avec la nécessaire réduction de son impact sur l’environnement.

