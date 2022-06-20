Mythical Games宣布與韓國領先遊戲發行商Kakao Games合作，推動亞太區業務擴張

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--新一代區塊鏈遊戲工作室Mythical Games宣布與韓國領先的線上遊戲和行動遊戲發行商Kakao Games合作。隨著這兩個實體繼續擴張亞洲業務，Mythical未來將整合並支援Kakao Games附屬公司及其專有的區塊鏈及第二層生態系統BORANETWORK。

Mythical Games的Web3生態系統透過對數位遊戲合集的所有權支援玩家、創作者和藝術家享受無摩擦的遊戲體驗。本月初，Mythical宣布與美國國家橄欖球聯盟(NFL)建立了首個此類型的合作關係，發布了該聯盟的第一款採用區塊鏈技術的遊戲。其旗艦遊戲Blankos Block Party最近與時尚品牌Burberry和電子音樂藝術家Deadmau5合作。

除了整合之外，Mythical將加入BORA的節點驗證器和治理委員會。這是雙方繼續擴張全球市場的一個重要里程碑。

Mythical Games共同創辦人Rudy Koch表示：「我們很高興能加入BORA節點驗證器和治理委員會。我們認為BORA不僅是新一代區塊鏈，而且是為韓國帶來Web3娛樂的領導者，賦予他們其他協議所沒有的獨特優勢。伴隨著Mythical今年稍早在首爾的擴張，我們熱衷於與該地區的領導者進行策略結盟。」

BORANETWORK品牌長Young-joon Lim表示：「我們很高興與Mythical Games合作，並歡迎他們加入BORA。在利用Web3建構『邊玩邊得』(play and own)的遊戲經濟中，Mythical Games稱得上是先鋒和遠見者。」他補充道：「我們將探索交叉推廣機會和潛在合作，以便在每個平臺之間創造協同效應。」

關於Mythical Games

Mythical在2019年被《富比士》評選為值得關注的顛覆性技術公司，並獲得《快公司》(Fast Company)「2021年改變世界創意大獎」。它是新一代的遊戲技術公司，透過區塊鏈技術和可玩的NFT工具，創造一個Web3遊戲生態系統，使玩家、創作者、藝術家、品牌和遊戲開發商成為全新『邊玩邊得』遊戲經濟中的利害關係人和所有者。

在遊戲產業資深人士的領導下，團隊專門圍繞玩家創造的經濟(player-owned economies)建構遊戲，並幫助開發了主流遊戲，包括《決勝時刻》、《魔獸世界》、《吉他英雄》、《DJ Hero》、《Marvel Strike Force》和《Skylanders》。

Mythical平臺透過一個保管數位物品的錢包來保護那些可能新接觸區塊鏈的玩家，同時支援高級玩家透過Mythical Chain和公共主網之間的橋樑自由連接他們自己的錢包。Mythical平臺強調「玩家至上」，確保玩家不需要潛心研究區塊鏈的複雜性，就可以享受其數位收藏品的所有權，並享有良好的遊戲體驗。

關於Kakao Games

Kakao Games是一家線上遊戲和行動遊戲的領先發行商。公司成立於2016年，負責發行各種遊戲，包括Krafton的《PlayerUnknown's Battlegrounds》（在韓國發售）、Kong Studios的《Guardian Tales》（在韓國、北美、歐洲、拉丁美洲和大洋洲發售）、XL Games的《Moonlight Sculptor》（在韓國、北美、歐洲和臺灣發售），以及其最新加入的Lion Heart Studio的《Odin: Valhalla Rising》（在韓國和臺灣發售）。Kakao Games正在將其業務擴展到區塊鏈市場和Web3遊戲生態系統。

關於METABORA

METABORA是Kakao Games的附屬公司和BORANETWORK的母公司，專注於遊戲開發和區塊鏈遊戲生態系統。其產品組合包括以Kakao Friends智慧財產權為基礎的行動遊戲，如《Friends Popcorn》、《Friends Town》和 《Friends Shot》。METABORA正在將其平臺擴展到傳統遊戲之外，專注於區塊鏈技術和元宇宙的開發。

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