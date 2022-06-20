Mythical Games宣布与韩国领先游戏发行商Kakao Games合作，推动亚太区业务扩张

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--新一代区块链游戏工作室Mythical Games宣布与韩国领先的在线游戏和移动游戏发行商Kakao Games合作。随着这两个实体继续扩张亚洲业务，Mythical未来将整合并支持Kakao Games关联公司及其专有的区块链及第二层生态系统BORANETWORK。

Mythical Games的Web3生态系统通过对数字游戏合集的所有权支持玩家、创作者和艺术家享受无摩擦的游戏体验。本月初，Mythical宣布与美国国家橄榄球联盟(NFL)建立了首个此类型的合作关系，发布了该联盟的第一款基于区块链的游戏。其旗舰游戏Blankos Block Party最近与时尚品牌博柏利(Burberry)和电子音乐艺术家Deadmau5合作。

除了集成之外，Mythical将加入BORA的节点验证器和治理委员会。这是双方继续扩张全球市场的一个重要里程碑。

Mythical Games联合创始人Rudy Koch表示：“我们很高兴能加入BORA节点验证器和管理委员会。我们认为BORA不仅是新一代区块链，而且是为韩国带来Web3娱乐的领导者，赋予他们其他协议所没有的独特优势。伴随着Mythical今年早些时候在首尔的扩张，我们热衷于与该地区的领导者进行战略结盟。”

BORANETWORK首席品牌官Young-joon Lim表示：“我们很高兴与Mythical Games合作，并欢迎他们加入BORA。在利用Web3构建‘边玩边得’的游戏经济中，Mythical Games称得上是先锋和远见者。”他补充道：“我们将探索交叉推广机会和潜在合作，以便在每个平台之间创造协同效应。”

关于Mythical Games

Mythical在2019年被《福布斯》评为值得关注的颠覆性技术公司，并获得《快公司》“2021年改变世界创意大奖”。它是新一代的游戏技术公司，通过区块链技术和可玩的NFT工具，创造一个Web3游戏生态系统，使玩家、创作者、艺术家、品牌和游戏开发商成为全新“边玩边得”游戏经济中的利益相关者和所有者。

在游戏行业资深人士的领导下，团队专门围绕玩家拥有经济(player-owned economies)构建游戏，并帮助开发了主流游戏，包括《使命召唤》、《魔兽世界》、《吉他英雄》、《DJ Hero》、《Marvel Strike Force》和《Skylanders》。

Mythical平台通过一个保管数字物品的钱包来保护那些可能新接触区块链的玩家，同时支持高级玩家通过Mythical Chain和公共主网之间的桥梁自由连接他们自己的钱包。Mythical平台强调“玩家至上”，确保玩家不需要潜心研究区块链的复杂性，就可以享受其数字收藏品的所有权，并享有良好的游戏体验。

关于Kakao Games

Kakao Games是一家在线游戏和移动游戏的领先发行商。公司成立于2016年，负责发行各种游戏，包括Krafton的《PlayerUnknown's Battlegrounds》（在韩国发售）、Kong Studios的《Guardian Tales》（在韩国、北美、欧洲、拉丁美洲和大洋洲发售）、XL Games的《Moonlight Sculptor》（在韩国、北美、欧洲和中国台湾发售），以及其最新加入的Lion Heart Studio的《Odin: Valhalla Rising》（在韩国和中国台湾发售）。Kakao Games正在将其业务扩展到区块链市场和Web3游戏生态系统。

关于METABORA

METABORA是Kakao Games的关联公司和BORANETWORK的母公司，专注于游戏开发和基于区块链的游戏生态系统。其产品组合包括基于Kakao Friends知识产权的移动游戏，如《Friends Popcorn》、《Friends Town》和 《Friends Shot》。METABORA正在将其平台扩展到传统游戏之外，专注于区块链技术和元宇宙的开发。

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