SHORT HILLS, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Humanigen, Inc. (Nasdaq: HGEN) (“Humanigen”), azienda biofarmaceutica operante nella fase clinica avanzata che si sta adoperando ai fini della prevenzione e del trattamento dell’iper-risposta immunitaria denominata ‘tempesta citochinica’, ha annunciato in data odierna la stipula di un contratto con PCI Pharma Services (PCI), prestigiosa organizzazione di servizi integrati per lo sviluppo e la produzione a contratto (contract development manufacturing organization, CDMO) operante su scala globale, per la fornitura di servizi per l’importazione, il lancio e la commercializzazione di lenzilumab nel Regno Unito (UK). Ai sensi del contratto in oggetto, PCI acquisterà lenzilumab per la rivendita e la distribuzione previo ottenimento dell’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio nel Regno Unito per l’uso in pazienti in regime di ricovero affetti da COVID-19.

“Ci stiamo portando avanti con i preparativi per la commercializzazione nel Regno Unito e stiamo lavorando a stretto contatto con l’ente del Regno Unito preposto al controllo dei farmaci e dei prodotti sanitari (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) per soddisfare i requisiti normativi in previsione del potenziale rilascio di un’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.