SHORT HILLS, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Humanigen, Inc. (Nasdaq: HGEN) (“Humanigen”), een klinisch biofarmaceutisch bedrijf in een laat stadium dat zich richt op het voorkomen en behandelen van een immuunhyperrespons genaamd ‘cytokinestorm’, heeft vandaag aangekondigd het sloot een overeenkomst met PCI Pharma Services (PCI), een toonaangevende geïntegreerde wereldwijde productieorganisatie voor contractontwikkeling (CDMO), om in het Verenigd Koninkrijk (VK) import-, vrijgave- en commercialiseringsdiensten te leveren voor lenzilumab. Volgens de overeenkomst zal PCI lenzilumab kopen voor wederverkoop en distributie in het geval dat in het VK een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen wordt ontvangen voor gebruik bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met COVID-19.

“We zetten onze commerciële voorbereiding in het VK voort en werken tegelijkertijd nauw samen met de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) om de wettelijke vereisten voor een mogelijke voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen aan te pakken. Met zijn wereldwijde bereik zal PCI een cruciale functie vervullen in de toeleveringsketen, door lenzilumab rechtstreeks te kopen voor verdere distributie in het VK en dit belangrijke proces voor Humanigen te vergemakkelijken”, aldus Edward Jordan, Chief Commercial Officer. “Naar verwachting zullen we onze reactie op MHRA snel voltooien nadat de top-line resultaten van de ACTIV-5/BET-B klinische studie met lenzilumab zijn ontvangen.”