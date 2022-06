SAN FRANCISCO & PALMA DE MALLORCA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Talkdesk®, Inc., een wereldwijde leider in cloudcontactcenters voor door klanten geobsedeerde bedrijven, is door Barceló Hotel Group gekozen om een ​​cloudgebaseerde bestemming te bieden om de gastvrijheid te centraliseren contactcenteractiviteiten van het merk en de klantervaring (CX) voor hun klanten te verbeteren.

Barceló Hotel Group is de hoteldivisie van de Barceló Group, een Spaanse toeristische leider. Het horecabedrijf, opgericht in 1931 door Simón Barceló, is blijven bloeien onder leiding van drie generaties van de Barceló-familie. Barceló Hotel Group beheert 60.000 kamers in meer dan 270 vier- en vijfsterrenhotels in stads- en vrijetijdshotels in 24 landen. Hun bedrijfsfilosofie van “forward hoteligence” inspireert het merk om de maatstaf voor gastervaring te blijven verhogen – waardoor ze erkend worden als een van de 30 grootste hotelmerken ter wereld.

