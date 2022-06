Affinity e Dealroom.co si associano per portare relazioni globali e intelligenza predittiva agli operatori commerciali

SAN FRANCISCO e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Affinity, piattaforma d’intelligenza delle relazioni per negoziatori e Dealroom.co, fornitore globale di dati e intelligenza su startup ed ecosistemi tecnologici, oggi hanno annunciato una partnership per realizzare la più potente combinazione d’intelligenza predittiva e intelligenza delle relazioni per negoziatori. Il sodalizio fornirà ai clienti di Affinity altra intelligenza dei dati per oltre 1.700.000 startup e 2.100.000 organizzazioni a livello globale. I clienti combinati sia di Affinity che di Dealroom.co potranno acquisire ancora maggiori conoscenze grazie a colonne di dati aggiuntive.

“I nostri clienti usano Affinity per trovare, gestire e chiudere le trattative più importanti e l’uso di conoscenze specialistiche sulle organizzazioni li aiuta a mirare alle organizzazioni idonee. Questa è una parte critica del loro successo”, ha detto Ray Zhou, CEO di Affinity. “Aggiungere ad Affinity i dati da intelligenza predittiva di Dealroom.co assicurerà che possano operare in modo più veloce e con maggior fiducia.”

La piattaforma di Affinity integrerà l’ampia gamma di dati critici di Dealroom.co per arricchire i documenti delle organizzazioni con ulteriori dati d’impresa, conoscenze dati predittive e indicatori di momentum del mercato (come il coinvolgimento sociale). Questo permetterà agli investitori, ai professionisti M&A (Mergers and Acquisitions: fusioni e acquisizioni) e ad altri negoziatori di offrire la comprensione più completa delle opportunità di trattativa e di ridurre il tempo passato a decidere su quali trattative o organizzazioni concentrarsi. I clienti combinati di entrambe le organizzazioni riceveranno anche accesso ad altre colonne dati Dealroom.co in Affinity, tra cui lo scarico delle app, il traffico dei siti e la storia dei successi dei fondatori, rendendo ancor più snella la raccolta d’intelligenza delle organizzazioni.

“Al livello intelligenza per gli ecosistemi tecnologici, aiutiamo i clienti a scoprire le aziende più promettenti del mondo attraverso l’intelligenza predittiva”, ha detto Yoram Wijngaarde fondatore e CEO di Dealroom.co. “Questo sodalizio mette questi dati attualissimi nelle mani di più investitori in tutto il mondo. Siamo entusiasti all’idea di lavorare con Affinity per fornire agli investitori i dati occorrenti per giungere al successo.”

Approfondite la conoscenza del potere dei dati Affinity e Dealroom.co nel rapporto da poco pubblicato “Relationship Intelligence Benchmark Report: European Unicorn Edition” e guardate il webinar “European Unicorn Trends: How to Make Unicorn Hunting More Predictable” che raduna gli esperti del settore per discutere le tendenze che influiscono sui negoziatori e il ruolo che l’intelligenza delle relazioni svolge nel paesaggio di mercato in evoluzione.

Sulla piattaforma Affinity vengono fatte oltre 500.000 nuove presentazioni e sono gestite 450.000 trattative al mese, aiutando i negoziatori a trovare, gestire e concludere maggiori trattative. Attualmente Affinity serve oltre 2.000 clienti in tutto il mondo, tra cui 500 in Europa, dove molti già usano i dati Dealroom.co nel loro processo negoziale. Catturando quanto promana dalle interazioni delle relazioni (oltre 18 trilioni di email e 213 milioni d’inviti al calendario fino a oggi) Affinity automatizza la creazione dei documenti di contatto e d’azienda e segue l’attività, facendo risparmiare oltre 220 ore all’anno di lavoro d’immissione dati.

Informazioni su Affinity

Affinity è una piattaforma d’intelligenza delle relazioni che consente ai negoziatori nei settori guidati dalle relazioni di trovare, gestire e concludere maggiori trattative. Con le più automatizzate conoscenze specialistiche d’intelligenza delle relazioni e tecnologia, Affinity consente ai leader di condurre trattative, liberarsi dal faticoso lavoro dei dati e garantire che le proprie équipe possano agire con fiducia, conoscendo il contesto e la storia di ogni relazione. La piattaforma Affinity CRM, compresa Affinity CRM, è usata da oltre 2000 organizzazioni guidate dalle relazioni in tutto il mondo. Affinity è stata fondata nel 2014 e ha sede centrale a San Francisco. Ha il sostegno di grandi investitori del calibro di Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC e MassMutual Ventures.

Informazioni su Dealroom.co

Dealroom.co è il principale fornitore di dati su startup, innovazione e aziende ad alta crescita,

ecosistemi e aziende tecnologiche emergenti. Dealroom.co è stata fondata ad Amsterdam nel 2013, lavora con molti investitori prominenti. imprenditori e organizzazioni pubbliche del globo per fornire trasparenza, analisi e conoscenze specialistiche sull’attività dei capitali di ventura. La missione Dealroom.co è accelerare l’imprenditoria e l’innovazione attraverso dati, conoscenze specialistiche e intelligenza predittiva.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.