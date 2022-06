Affinity en Dealroom.co werken samen om wereldwijde relaties en voorspellende intelligentie naar dealmakers te brengen

SAN FRANCISCO en LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Affinity, het relatie-intelligentieplatform voor dealmakers, en Dealroom.co, een wereldwijde leverancier van gegevens en intelligentie over startups en technische ecosystemen, hebben vandaag een samenwerking aangekondigd om de krachtigste combinatie van voorspellende intelligentie en relatie-intelligentie voor dealmakers te bieden. De samenwerking biedt Affinity-klanten aanvullende data-intelligentie voor meer dan 1,7 miljoen startups en 2,1 miljoen organisaties wereldwijd. Gezamenlijke klanten van zowel Affinity als Dealroom.co krijgen via extra datakolommen toegang tot nog meer inzichten.

“Onze klanten gebruiken Affinity om de belangrijkste deals te vinden, te beheren en te sluiten, en het gebruik van inzichten uit organisatorische gegevens helpt hen om de juiste organisaties te targeten, dit is een cruciaal onderdeel van hun succesˮ, zei Ray Zhou, CEO van Affinity. “Door de voorspellende intelligentiegegevens van Dealroom.co aan Affinity toe te voegen, kunnen ze dat sneller en met meer vertrouwen doen dan ooit tevoren.ˮ

Het platform van Affinity zal het brede scala aan kritieke gegevens van Dealroom.co integreren om organisatorische gegevens te verrijken met aanvullende bedrijfsgegevens, voorspellende gegevensinzichten en toonaangevende indicatoren voor marktmomentum (zoals sociale betrokkenheid). Dit stelt investeerders, M&A-professionals en andere dealmakers in staat om het meest complete inzicht in dealmogelijkheden te geven en de tijd te verminderen die ze besteden aan het beslissen op welke deals of organisaties ze zich moeten concentreren. Gezamenlijke klanten van beide organisaties krijgen ook toegang tot extra Dealroom.co-gegevenskolommen in Affinity, waaronder app-downloads, websiteverkeer en de succesgeschiedenis van de oprichters, waardoor het verzamelen van organisatorische informatie verder wordt gestroomlijnd.

“Als de intelligentielaag voor technische ecosystemen, helpen we klanten de meest veelbelovende bedrijven ter wereld te ontdekken door middel van voorspellende intelligentie,” zei Yoram Wijngaarde, oprichter en CEO van Dealroom.co. “Dankzij deze samenwerking komen deze actuele gegevens in de handen van meer investeerders over de hele wereld. We zijn verheugd om met Affinity samen te werken om investeerders te voorzien van de gegevens die ze nodig hebben om succesvol te zijn.”

Lees meer over de kracht van de gegevens van Affinity en Dealroom.co in het onlangs gepubliceerde rapport “Benchmarkrapport voor relatie-intelligentie: Europese Unieke deal editie”, en bekijk de “Europese Unieke deal trends: Hoe maak je de zoektocht naar dé deal meer voorspelbaar” webinar die branche-experts samenbrengt om de trends te bespreken die van invloed zijn op dealmakers, evenals de rol die relatie-intelligentie speelt in het veranderende marktlandschap.

Op het Affinity-platform worden meer dan 500.000 nieuwe introducties gedaan en worden 450.000 deals per maand beheerd, waardoor dealmakers meer deals kunnen vinden, beheren en sluiten. Momenteel bedient Affinity meer dan 2.000 klanten wereldwijd, waaronder 500 in Europa, waar velen al Dealroom.co-gegevens gebruiken in hun dealmakingproces. Door de uitputting van relatie-interacties vast te leggen - meer dan 18 biljoen e-mails en 213 miljoen agenda-uitnodigingen tot nu toe - automatiseert Affinity de opbouw van contact- en bedrijfsbestanden en houdt het de activiteit bij. Dit bespaart meer dan 220 uur per jaar in datainvoer.

Over Affinity

Affinity is een relatie-intelligentieplatform dat dealmakers in relatiegestuurde industrieën in staat stelt om meer deals te vinden, te beheren en te sluiten. Met de meest geautomatiseerde inzichten en technologie op het gebied van relatie-intelligentie, stelt Affinity leiders in staat om deals te sluiten, zichzelf te bevrijden van data-sleur en ervoor te zorgen dat hun teams met vertrouwen actie kunnen ondernemen, waarbij ze de context en geschiedenis van elke relatie kennen. Het Affinity-platform, inclusief Affinity CRM, wordt gebruikt door meer dan 2.000 relatiegestuurde organisaties over de hele wereld. Affinity, opgericht in 2014, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en wordt ondersteund door toonaangevende investeerders, waaronder Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC en MassMutual Ventures.

Over Dealroom.co

Dealroom.co is de belangrijkste dataprovider over startups, innovatie, snelgroeiende bedrijven,

ecosystemen en opkomende technologie. Dealroom.co, opgericht in Amsterdam in 2013, werkt samen met veel van 's werelds meest vooraanstaande investeerders, ondernemers en overheidsorganisaties om transparantie, analyse en inzichten te bieden over risicokapitaalactiviteiten. De missie van Dealroom.co is om ondernemerschap en innovatie te versnellen door middel van data, inzichten en voorspellende intelligentie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.