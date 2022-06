XILAM ANIMATION CONCLUT DES CONTRATS AVEC DISNEY POUR LA PRODUCTION D’UNE NOUVELLE SERIE D’ANIMATION, THE DOOMIES, AINSI QUE DE LA DEUXIEME SAISON DES AVENTURES AU PARC DE TIC ET TAC

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL) (Paris:XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, annonce aujourd’hui avoir conclu des contrats avec Disney pour la production de deux nouvelles séries d’animation destinées à sa plateforme Disney+.

Dans le cadre du Festival International du Film d’Animation d’Annecy, Disney a annoncé aujourd’hui la production de la série The Doomies, une création originale du studio Xilam Animation qui en assurera la production dans un format de 22x22’. Cette série a été conçue par deux talents emblématiques du studio Xilam : Andrès Fernandez (Zig et Sharko, Moka), qui en assurera la réalisation, et Remi Zarrour, AKA Pozla (Moka, Monkey Business). Cette série est une comédie d’horreur destinée aux adolescents.

Disney a également annoncé la commande à Xilam de la suite de la série Les Aventures au Parc de Tic et Tac, dans un format allongé de 54x7’. Cette commande fait suite au succès de la première saison diffusée sur Disney+ depuis l’été 2021.

La réalisation de cette nouvelle saison associera trois réalisateurs confirmés du studio Xilam : Jean Cayrol (Flapacha, Paprika), Fred Martin (Magic, Oggy Oggy) et Kahlil Ben Nahmane (Zig et Sharko, Oggy Next Gen).

Marc du Pontavice, PDG de Xilam, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Disney soutienne ainsi une création originale de Xilam dans un segment très innovant, celui de la comédie d’horreur pour adolescents, qui témoigne de la capacité du studio à renouveler son offre. Et nous sommes fiers de poursuivre Les Aventures au Parc de Tic et Tac qui atteste de la confiance renouvelée de Disney dans notre capacité à faire revivre des personnages aussi emblématiques de leur catalogue. Le succès de la première saison sur Disney+ est un tournant important dans notre stratégie de développement sur le marché américain. Je remercie particulièrement les équipes de Disney EMEA qui nous apporté un soutien essentiel à cet accomplissement».

Orion Ross, VP Animation, Disney EMEA, a ajouté : « The Doomies est l'histoire d'enfants ordinaires confrontés à un péril totalement irréel et indescriptible. Je pense que nous pouvons tous nous identifier à cela. Sur le ton de la comédie, nous suivrons les aventures trépidantes de Bobby et Romy qui finiront par sauver, eux et leur ville, d'une catastrophe en apparence inéluctable. J'aime aussi le décor évocateur et sombre, qu'Andrès et l'équipe de Xilam ont créé pour cette série spectaculaire, d’une ville étrange de la côte Bretonne ».

Agenda

Publication du chiffre d’affaires semestriel 2022 : 21 juillet 2022 (après bourse)

Publication des résultats semestriels 2022 : 29 septembre 2022 (après bourse)

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Chicky…) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Trico …), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 700 épisodes et 3 longs métrages dont J’ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars. Xilam dispose d’une expertise unique en 3D. Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.