En se rapprochant, BearingPoint et I Care créent un leader du conseil en développement durable et de la transformation à impact

PARIS--(BUSINESS WIRE)--L’équipe de 80 experts d’I Care rejoint les équipes de BearingPoint ; à l’issue de cette opération, ce sont plus de 200 spécialistes du conseil en développement durable et de la transformation à impact qui unissent leurs forces sous la bannière I Care by BearingPoint, en faisant une des plus importantes équipes sur le marché européen et un acteur de référence du développement durable.

Fondé en 2008, I Care propose à ses clients, acteurs publics, entreprises, institutions financières ainsi qu’à la société civile (ONG, Fondations…), des solutions pour répondre aux risques et saisir les opportunités de la transition environnementale. I Care s’est notamment distingué en développant des méthodes et outils innovants pour quantifier les performances des acteurs dans le domaine de la transition bas carbone et de l’empreinte biodiversité. Hybridant des compétences scientifiques avec des compétences de conseil en stratégie, I Care s’est positionné comme un acteur de référence dans l’accompagnement des organisations pour définir et mettre en œuvre leurs stratégies environnementales.

Le cabinet BearingPoint, avec plus de 1000 collaborateurs en France et 4300 en Europe, dispose depuis 2010 d’une équipe dédiée dans le domaine du développement durable avec notamment l’accompagnement des entreprises et organismes publics dans leurs stratégies, le numérique responsable ou encore sa solution de calcul des émissions carbone en partenariat avec SAP.

Axelle Paquer, Présidente de BearingPoint en France souligne que « ce rapprochement est avant tout une formidable histoire de complémentarité des savoir-faire ; nous sommes très heureux et fiers d’accueillir les équipes d’I Care au sein de la galaxie BearingPoint ; l’enjeu de la transformation à impact est au cœur de la stratégie de nos clients, et plus globalement au cœur des préoccupations de notre société et de nos consultants. Notre conviction est qu’elle doit s’opérer dans toutes les fonctions de l’entreprise et c’est ce qu’I Care by BearingPoint est en mesure de proposer, en France et à l’international ».

Le Président fondateur d’I Care, Guillaume Neveux, indique quant à lui : « cette opération marque une nouvelle étape du développement d’I Care et va permettre, pour nos clients comme pour nos consultants, de renforcer encore la raison d’être d’I Care qui est de mettre la transition environnementale au cœur de la stratégie des acteurs. Nous pourrons nous appuyer notamment sur les solides équipes de BearingPoint à l’international ainsi que sur leurs compétences reconnues en digitalisation et en transformation qui sont clés pour répondre au challenge de l’accélération de la transformation durable des entreprises ».

I Care by BearingPoint mettra au service de ses clients son expertise sur les sujets du climat, de la biodiversité, de l’économie circulaire mais aussi des enjeux sociaux et sociétaux. L’ambition est double : apporter une expertise technique sur les sujets d’environnement et de développement durable, et les combiner à son savoir-faire en matière de transformation pour accompagner ses clients dans l’indispensable évolution de leur business model. D'ici 2025, I Care by BearingPoint regroupera les savoir-faire et expertises dédiés de 500 consultants en Europe.

Cette opération positionne les enjeux de développement durable et d’environnement au cœur de la stratégie 2025 du cabinet BearingPoint et comme un axe de croissance majeur, et fait écho aux raisons d’être tant d’I Care « Because our impact matters » que de BearingPoint « Together we are more than business ».