Tekfen s’associe à Petra pour ajouter une nouvelle technologie d’enfouissement à ses activités dans la région EMEA

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Tekfen Holding A.S. (IST : TKFEN), conglomérat de premier plan dans les secteurs de l’ingénierie, de la sous-traitance et de l’agriculture, a annoncé aujourd’hui un partenariat et un investissement dans la société Petra, la première entreprise qui creuse des tunnels pour enfouir les câbles électriques à l’aide de robots capables de forer les roches les plus dures au monde.

Tekfen Construction, l’entreprise phare de Tekfen Holding, est réputée pour la construction de projets de grande envergure, dont des pipelines, des centrales électriques, des installations industrielles, des autoroutes et des voies ferrées, des terminaux pétroliers et gaziers ( ), des parcs de stockage, des plateformes pétrolières maritimes, des stations de pompage et de compression, des stades ou encore des gratte-ciels. Tekfen utilisera la technologie unique d’enfouissement des lignes de Petra dans ses futures constructions et développera ses offres commerciales en matière d’infrastructures d’approvisionnement d’énergie. Ensemble, ces deux entités utiliseront la technologie de Petra dans les environnements extrêmes où opère Tekfen Construction (les montagnes européennes, les déserts du Moyen-Orient et les infrastructures urbaines profondes existant dans toute la région EMEA) et exploreront les nouvelles frontières où Petra rend désormais possibles les projets d’enfouissement.

Petra a mis au point une technologie capable de creuser des tunnels pour accueillir les lignes électriques essentielles dans des roches auparavant impénétrables, rendant ainsi possibles de nouveaux projets dans des environnements extrêmes. L’entreprise offre aux ingénieurs, aux entrepreneurs et aux propriétaires une tranquillité d’esprit en les armant d’un outil d’enfouissement qui permet de gérer les roches difficiles et les conditions changeantes du sol. Le robot d’enfouissement de Petra est équipé d’un système de commande à distance, ce qui accroît la sécurité sur les chantiers.

Dans la première phase du partenariat, Petra et Tekfen Construction réaliseront un tunnel test de 30 mètres dans des roches dures d’Amérique du Nord, particulièrement similaires aux terrains d’activité traditionnels de Tekfen Construction. Tekfen Construction fournira à Petra les spécifications de ses projets de pipelines typiques et contribuera au développement par Petra d’une méthode sans tranchée qui peut forer dans des matières mixtes, dans la roche dure comme dans des sols plus meubles. Le partenariat se concentrera sur le développement de projets qui mettent en valeur de manière unique les avantages et les capacités de la technologie Petra, tout particulièrement les possibilités offertes en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les pays de la CEI.

« La technologie unique de forage de tunnels de Petra apportera de multiples avantages à la société », a déclaré Mustafa Kopuz, président de Tekfen Construction. « Dans tous les projets que nous entreprenons, le temps est une composante importante de nos responsabilités envers nos clients. » Les conditions géographiques et géologiques difficiles sont des facteurs critiques qui perturbent le plus les calendriers de nos projets, ce qui affecte sérieusement nos coûts. Grâce à Petra, nous allons considérablement raccourcir nos délais de forage. Au-delà des avantages pour nos projets, nous sommes ravis de collaborer avec l’entreprise pour tirer parti de l’avantage concurrentiel unique de Petra, afin d’ouvrir la voie à de nouvelles unités d’exploitation. »

Petra a créé le premier robot de forage thermique à distance capable de creuser de manière unique et sans tranchée des tunnels pour câbles électriques de moins de 183 centimètres de diamètre dans la roche dure. Ce robot peut percer des tunnels utilitaires dans des roches auparavant impénétrables. Les clients de Petra peuvent rapidement enfouir les lignes essentielles pour une fraction du coût des techniques traditionnelles. Les machines de microtunnelage conventionnelles sont conçues pour un seul diamètre. À l’inverse, la technologie Petra est conçue pour minimiser les temps d’arrêt et est capable de forer une gamme de diamètres compris entre 46 et 183 centimètres, ce qui réduit considérablement les coûts de forage des tunnels. L’unité de forage peut revenir à l’entrée à tout moment de l’opération grâce au tube porteur, ce qui facilite la maintenance du système et le sauvetage de la tête de coupe.

« Le monde a besoin de nouveaux outils d’enfouissement suffisamment intelligents pour s’adapter aux conditions changeantes du sol, à différents diamètres et à une variété de roches », a déclaré Kim Abrams, PDG de Petra. « Grâce au partenariat avec Tekfen Holding sur certains des plus grands projets mondiaux d’approvisionnement d’énergie, de nombreuses communautés auront accès à des infrastructures de qualité qui seront livrées de manière économique dans un plus grand nombre d’endroits dans le monde. »

« Le succès de Tekfen Construction exige de rester à l’avant-garde de l’innovation dans le domaine de la construction, tant au niveau de la technologie que des projets, et Petra incarne une nouvelle façon d’innover dans ces deux domaines », a déclaré Sinan Uzan, président de Tekfen Ventures. « Avec davantage d’infrastructures enfouies en toute sécurité, nous pouvons désormais envisager de nouvelles utilisations pour les terrains récupérés en surface, notamment la préservation de la biodiversité et des droits de passage. La technologie à distance de Petra promet de mener la vague d’innovation dans le domaine de la construction d’infrastructures chez Tekfen et au-delà. Ce type d’investissement direct dans une technologie complémentaire basée aux États-Unis et évolutive à l’échelle mondiale représente une nouvelle voie pour la branche d’investissement, et nous sommes impatients de découvrir les possibilités de notre collaboration. »

À propos de Petra

Petra est la première entreprise de robotique qui se consacre exclusivement à l’enfouissement des câbles électriques et des réseaux d’eau et d’Internet. L’entreprise résout l’un des plus grands problèmes actuels en matière d’infrastructures énergétiques : comment enfouir les lignes d’approvisionnement à moindre coût et permettre des installations sans tranchée dans les roches les plus dures de la planète. Petra transforme l’économie de l’enfouissement pour la rendre plus accessible à toutes les communautés. Faites appel à Petra pour enfouir et protéger vos infrastructures essentielles à un prix abordable. Visitez notre site à l’adresse www.petra.cc

Tekfen Holding

Tekfen Holding est un conglomérat industriel coté en bourse dont le siège est à Istanbul, en Turquie. La société mène ses activités dans de nombreux pays avec une main-d’œuvre totale de 18 000 employés répartis dans 39 sociétés et 13 filiales, chacune est une figure de premier plan dans son secteur propre. Les cinq principaux domaines de l’entreprise sont les suivants : l’ingénierie et la sous-traitance, l’industrie chimique, la production agricole, les services et les investissements. Les actions de Tekfen Holding sont négociées à la Borsa İstanbul et sont cotées dans l’indice BIST 30 de cette bourse.

Tekfen Ventures

Tekfen Ventures est la branche d’investissement de Tekfen Holding. Le fonds se concentre sur les investissements de séries A et B dans des entreprises technologiques dont l’effet unique façonne l’avenir de la construction, de la fabrication, de l’industrie lourde, de l’immobilier et de l’agriculture. https://www.tekfenventures.com/