True Global Ventures新成立的1.46億美元後續基金關賬，其中普通合夥人認繳6,200萬美元，將投資於後期階段的Web3贏家

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--True Global Ventures 4 Plus (TGV4 Plus)基金今天宣佈，融資規模達1.46億美元的後續基金首次關賬。

TGV4 Plus後續基金擁有15位普通合夥人(GP)，他們領導該基金及其投資委員會，並向該基金投入逾6,200萬美元。這是普通合夥人的認繳總額，占基金總規模的40%以上，每位普通合夥人的平均認繳額超過400萬美元。該基金的第一批認繳出資已全部繳足。

TGV 4 Plus基礎基金的投資對象是那些領導全球雄心勃勃的區塊鏈初創企業的連續創業者。它涵蓋了北美、歐洲和亞洲的20個城市。基金專門投資於Web3公司的A、B和C輪後期融資，主要涉及三個垂直領域：娛樂和遊戲、金融服務、基礎設施與資料分析/人工智慧(AI)。TGV 4 Plus是由「超級天使」組成的國際集團設立，其有限合夥人包括企業家、商業天使、家族辦公室和機構投資者。

該基金已經投資了一些一流的Web3公司，如Animoca Brands、The Sandbox、Forge、Chromaway、Coinhouse、GCEX、Chronicled等。

這支新成立的後續基金將把大部分資金投資於TGV 4 Plus基礎基金選定的公司，也可能會擇機投資於其他後期Web3交易。

普通合夥人Fredrik Adolfsson表示：「基礎基金已經大獲成功，但我們仍處於Web3的起步階段。我們相信，我們早期的成功者將變得更加強大，透過後續基金，我們為合作夥伴提供了機會，可對這些公司增加投資。」

普通合夥人Konrad Wawruch表示：「經過幾年的成長，我們的投資組合公司中的佼佼者正在尋求進一步擴張。我們希望透過這支後續基金為他們提供幫助，因為我們已經做好了起步階段的準備。在此期間，許多成長型基金將重點放在重新贏得投資者的信任上。」

普通合夥人Bowie Lau補充道：「我們用創記錄的四個月時間募集到資金，我們認為這是在市場調整期間進行投資的最佳時機。我想說，現在更容易看清楚誰是贏家。這在我們的投資者當中建立了高度的信心，因為他們看到普通合夥人認繳了大量資金，而且第一批認繳出資很快付訖。」

隨著對已經建立的去中心化Web3用例的認可，TGV繼續投資於那些領導全球雄心勃勃的區塊鏈初創企業的連續創業者。

您可以透過LinkedIn或基金的聯絡方式頁面與這些初創公司聯絡：

https://www.tgv4plus.com/contact.html

關於True Global Ventures

True Global Ventures (TGV)是全球性的創投公司，由一群連續創業者建立，他們在與有限合夥人共同投資於連續創業者經營的企業方面有優異記錄。投資組合公司利用web3技術，結合區塊鏈作為競爭優勢，以成熟的產品推動變革。TGV是分散式基金，在新加坡、香港、臺北、杜拜、阿布達比、莫斯科、斯德哥爾摩、巴黎、盧森堡、馬德里、華沙、紐約、舊金山和溫哥華等20個城市設有辦事處。TGV 4 Plus後續基金將聚焦於把大部分資金投資於選定的TGV 4 Plus基礎基金公司，也可能會擇機投資於其他後期階段Web3交易。

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