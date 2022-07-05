True Global Ventures新成立的1.46亿美元后续基金关账，其中普通合伙人认缴6,200万美元以对后期阶段的Web3赢家进行投资

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--True Global Ventures 4 Plus (TGV4 Plus)基金今天宣布其融资规模达1.46亿美元的后续基金首次关账。

TGV4 Plus后续基金拥有15位普通合伙人(GP)，他们领导着该基金及其投资委员会，并向该基金投入逾6,200万美元。这是普通合伙人的认缴总额，占基金总规模的40%以上，每位普通合伙人的平均认缴额超过400万美元。该基金的第一批认缴出资已全部缴足。

TGV 4 Plus基础基金的投资对象是那些领导全球雄心勃勃的区块链初创企业的连续创业者。它覆盖了北美、欧洲和亚洲的20个城市。基金专门投资于Web3公司的A、B和C轮后期融资，主要涉及三个垂直领域：娱乐和游戏、金融服务、基础设施与数据分析/人工智能(AI)。TGV 4 Plus由一个由“超级天使”组成的国际集团设立，其有限合伙人包括企业家、商业天使、家族办公室和机构投资者。

基金已经投资了一些领先的Web3公司，如Animoca Brands、The Sandbox、Forge、Chromaway、Coinhouse、GCEX、Chronicled等。

这支新成立的后续基金将把大部分资本投入到TGV 4 Plus基础基金选定的公司，也可能会择机投资于其他后期Web3交易。

普通合伙人Fredrik Adolfsson表示：“基础基金已经取得了巨大的成功，但我们仍处于Web3的起步阶段。我们相信，我们早期的成功者将变得更加强大，通过后续基金，我们为我们的合作伙伴提供了一个向这些公司进行更多投资的机会。”

普通合伙人Konrad Wawruch表示：“经过几年的增长，我们的投资组合公司中的佼佼者正在寻求进一步扩张。我们希望通过这支后续基金为他们提供帮助，因为我们已经做好了起步阶段的准备。在此期间，许多成长型基金将重点放在重新赢得投资者的信任上。”

普通合伙人Bowie Lau补充道：“我们用创记录的四个月时间募集到了资金，我们认为这是在市场调整期间进行投资的最佳时机。我想说，现在更容易看清谁是赢家了。这在我们的投资者当中建立了高度的信心，因为他们看到普通合伙人认缴了大量资金，而且第一批认缴出资很快付讫。”

随着对已经建立的去中心化Web3用例的认可，TGV继续投资于那些领导全球雄心勃勃的区块链初创企业的连续创业者。

您可以通过LinkedIn或基金的联系方式页面与这些初创公司联系：

https://www.tgv4plus.com/contact.html

关于True Global Ventures

True Global Ventures (TGV)是一个全球性的风险投资公司，由一群连续创业者建立，他们在与有限合伙人共同投资于连续创业者经营的企业方面有着良好的往绩。投资组合公司利用web3技术，结合区块链作为竞争优势，以成熟的产品推动变革。TGV是一支分布式基金，在新加坡、香港、台北、迪拜、阿布扎比、莫斯科、斯德哥尔摩、巴黎、卢森堡、马德里、华沙、纽约、旧金山和温哥华等20个城市设有办事处。TGV 4 Plus后续基金将聚焦于将其大部分资本投入到选定的TGV 4 Plus基础基金公司，也可能会择机投资于其他后期阶段Web3交易。

请访问我们的网站www.tgv4plus.com，并在LinkedIn和Twitter上关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。