True Global Ventures fecha fundo “Follow On” de US$ 146 milhões, com um compromisso dos sócios gerais de US$ 62 milhões para investir nos vencedores da Web3 em estágio avançado

SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--True Global Ventures 4 Plus (TGV4 Plus) anunciou hoje o primeiro encerramento do seu fundo Follow On de US$ 146 milhões.

O fundo Follow On do TGV4 Plus tem um grupo de 15 sócios gerais (GP), que lideram o fundo e seu Comitê de Investimento, injetando mais de US$ 62 milhões de seu próprio dinheiro no fundo. Este é um compromisso total dos GPs de mais de 40% do tamanho total do fundo e uma média de mais de US$ 4 milhões por GP. A primeira solicitação de fundos foi paga integralmente.

O fundo básico do TGV 4 Plus investiu em empreendedores em série que lideram ambiciosas start-ups globais da blockchain. Abrange 20 cidades na América do Norte, Europa e Ásia. O fundo é dedicado a empresas Web3, principalmente nas séries A, B e C em três verticais de negócios: entretenimento e jogos, serviços financeiros, infraestrutura e análise de dados/inteligência artificial (IA). Fundado por um grupo internacional de "super anjos", os sócios limitados do TGV 4 Plus são empresários, business angels, escritórios familiares e investidores institucionais.

O fundo TGV 4 Plus investiu em algumas das principais empresas da Web3 como Animoca Brands, The Sandbox, Forge Global, Chromaway, Coinhouse, GCEX, Chronicled e outras.

O novo fundo Follow On se concentrará em investir a maior parte de seu capital em empresas selecionadas do fundo básico TGV 4 Plus. Pode também investir de forma oportunista em outras transações da Web3 em fase avançada.

"O fundo básico foi um sucesso fantástico, mas ainda estamos nos estágios iniciais da Web3. Acreditamos que nossos primeiros líderes se tornarão ainda mais fortes e com o fundo Follow On, damos a nossos parceiros a oportunidade de investir mais nestas empresas", disse Fredrik Adolfsson, sócio geral.

"Após alguns anos de crescimento, as melhores empresas de nosso portfólio estão procurando crescer ainda mais. Queremos ajudá-los e acompanhá-los com o fundo Follow On, já que estamos nos estágios iniciais, enquanto muitos fundos de crescimento se concentram em recuperar a confiança dos investidores durante este período", disse Konrad Wawruch, sócio geral.

O sócio geral Dušan Stojanović acrescentou: "Arrecadamos o dinheiro em tempo recorde em quatro meses e acreditamos que este é o melhor momento para investir durante as correções do mercado. Eu diria que é muito mais fácil ver com maior clareza quem são os vencedores neste momento. Isto criou um alto nível de confiança entre nossos investidores que viram um grande compromisso do GP e a primeira chamada sendo executada muito rapidamente”.

Com o reconhecimento de casos de uso descentralizado estabelecido da Web3, a TGV continua a investir em empreendedores em série que lideram ambiciosas start-ups da Blockchain em escala mundial.

Sobre a True Global Ventures

A True Global Ventures (TGV) é uma empresa global de capital de risco criada por um grupo de empreendedores em série com um sólido histórico de investimento de seu próprio dinheiro junto com Sócios Limitados em empresas dirigidas por empreendedores em série. As empresas do portfólio alavancam as tecnologias Web3, integrando blockchain como vantagens competitivas para impulsionar mudanças com produtos comprovados. TGV é um fundo distribuído com presença em 20 cidades, incluindo Singapura, Hong Kong, Taipei, Dubai, Abu Dhabi, Estocolmo, Paris, Luxemburgo, Madri, Varsóvia, Nova Iorque, São Francisco e Vancouver. O fundo TGV 4 Plus Follow On se concentra em investir a maioria de seu capital em empresas selecionadas do fundo básico TGV 4 Plus. Pode também investir de forma oportunista em outras transações da Web3 em fase avançada.

