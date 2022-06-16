TSA試用Pangiam的人工智慧解決方案，以改善機場威脅偵測

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美國運輸安全局(TSA)已選擇運輸安全技術專家Pangiam展示其人工智慧(AI)驅動的安全檢查解決方案。該解決方案有可能為全球航空安全帶來革新。

DARTMOUTH專案是Pangiam和Google Cloud的合作專案，利用人工智慧(AI)和模式分析技術，即時處理和分析大量資料，以識別隨身行李中可能存在的違禁物品。

Pangiam產品總監Alexis Long表示：「隨著TSA和其他安全機構採用3D電腦斷層掃描(CT)技術，此類人工智慧應用代表了航空安全領域潛在的變革性飛躍，將使航空旅行更安全、更順暢，同時使TSA訓練有素的安檢人員能夠專注於處理那些內含嚴重威脅的行李。我們的目標是利用人工智慧和電腦視覺技術來加強安全，為TSA和安檢人員提供強大的工具來偵測可能對航空安全構成威脅的違禁物品。這是向打造具有世界影響的新安全標準邁出的重要一步。」

TSA的創新工作小組(ITF)在2021年12月發布了一份關於運輸安全解決方案的廣泛機構公告(Broad Agency Announcement, BAA)，用以確定經過嚴格評估的創新解決方案，然後在實際操作環境中進行展示。ITF的任務是確定和展示新興的解決方案，以提高安檢效率和有效性，改善乘客體驗，並提供確保整個國家交通系統行動自由的解決方案。

DARTMOUTH專案的首次系列試驗將在TSA的系統整合設施(TSIF)中展開。這處占地12.8萬平方英尺的實驗室主要測試可能應用於機場安全檢查站的先進技術。TSA是第一個在北美推出DARTMOUTH專案的機構。與此同時，Pangiam正在與AGS機場集團合作，在英國的亞伯丁、格拉斯哥和南安普頓機場進行試驗。

Pangiam採用人工智慧的解決方案根據開放架構標準建置，可以以「隨插即用」的方式與硬體和設備互通，支援透過軟體創新快速提升安全操作。

如需瞭解更多關於Pangiam和DARTMOUTH專案試點的資訊，請造訪：www.pangiam.com/project-dartmouth。

關於Pangiam

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