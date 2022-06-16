TSA试用Pangiam的人工智能解决方案，以改善机场威胁检测

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国运输安全局(TSA)已选择运输安全技术专家Pangiam展示其人工智能(AI)驱动的安全检查解决方案。该解决方案有可能为全球航空安全带来革新。

DARTMOUTH项目是Pangiam和Google Cloud的合作项目，利用人工智能(AI)和模式分析技术，实时处理和分析大量数据，以识别随身行李中可能存在的违禁物品。

Pangiam产品总监Alexis Long表示：“随着TSA和其他安全机构采用三维计算机断层扫描(CT)技术，此类人工智能应用代表了航空安全领域潜在的变革性飞跃，将使航空旅行更安全、更顺畅，同时使TSA训练有素的安检人员能够专注于处理那些内含严重威胁的行李。我们的目标是利用人工智能和计算机视觉技术来加强安全，为TSA和安检人员提供强大的工具来检测可能对航空安全构成威胁的违禁物品。这是向打造具有世界影响的新安全标准迈出的重要一步。”

TSA的创新工作组(ITF)在2021年12月发布了一份关于运输安全解决方案的广泛机构公告(BAA)，用以确定经过严格评估的创新解决方案，然后在实际操作环境中进行演示。ITF的任务是确定和展示新兴的解决方案，以提高安检效率和有效性，改善乘客体验，并提供确保整个国家交通系统行动自由的解决方案。

DARTMOUTH项目的首个系列试验将在TSA的系统集成设施(TSIF)中开展。这处占地12.8万平方英尺的实验室主要测试可能应用于机场安全检查站的先进技术。TSA是第一个在北美推出DARTMOUTH项目的机构。与此同时，Pangiam正在与AGS机场集团合作，在英国的阿伯丁、格拉斯哥和南安普顿机场进行试验。

Pangiam基于人工智能的解决方案根据开放架构标准构建，可以以“即插即用”的方式与硬件和设备互操作，支持通过软件创新快速提升安全操作。

如需了解更多关于Pangiam和DARTMOUTH项目试点的信息，请访问：www.pangiam.com/project-dartmouth。

关于Pangiam

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