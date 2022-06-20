EIG和Aramco簽署諒解備忘錄，擴大能源合作

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球能源和基礎設施領域的主要機構投資者EIG今天宣佈，已與沙烏地阿拉伯國家石油公司(Aramco)就未來的能源專案合作簽署諒解備忘錄(“MoU”)。

根據該諒解備忘錄的條款，雙方將在推進共同永續發展目標的專案中尋求投資機會；這些專案包括現有科技和新科技，如替代燃料、碳捕獲、氫和天然氣、運輸和儲能。

EIG董事長兼執行長R. Blair Thomas表示：「隨著全球能源需求增加，EIG致力於平衡脫碳和可靠性這兩個目標。為此，我們很高興有機會與Aramco這樣的業界領袖在能源產業脫碳的道路上合作。我們很榮幸成為Aramco在能源綜合體關鍵基礎設施方面的現有合作夥伴。我們期待建立這種合作關係，因為它關係到我們產業的未來發展。」

EIG環境、社會和公司治理(ESG)總監Emily Rodgers表示：「這份諒解備忘錄包含應對氣候變遷的全球努力中的一項重要措施。我們期待與Aramco合作，在為世界各地的人們提供平價且可靠的潔淨能源解決方案方面做出切實的改進。」

Aramco企業發展資深副總裁Abdulaziz M. Al-Gudaimi表示：「這份諒解備忘錄進一步強化了我們與EIG的關係，並有可能推動對低排放能源解決方案的新投資。這既有助於經濟成長，也有助於更廣泛的能源轉型。」

簽署諒解備忘錄之前，Aramco和EIG率領的國際財團於去年成功達成124億美元的基礎設施投資協定，涉及從Aramco租賃和回租油管基礎設施。

關於EIG

EIG是全球能源和基礎設施領域的主要機構投資者，截至2022年3月31日，旗下管理資金達250億美元。EIG專注於在全球對能源和能源相關基礎設施進行私人投資。在其40年的發展歷史中，EIG透過六大洲38個國家的逾380個專案或公司，在能源領域投入逾401億美元。EIG的客戶包括美國、亞洲和歐洲的許多一流退休金計畫、保險公司、捐贈基金、基金會和主權財富基金。EIG的總部位於華盛頓特區，並在休士頓、倫敦、雪梨、里約熱內盧、香港和首爾設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽EIG的網站：www.eigpartners.com。

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