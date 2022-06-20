EIG和沙特阿美签署谅解备忘录，扩大能源合作

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球能源和基础设施领域的领先机构投资者EIG今天宣布，已与沙特阿拉伯国家石油公司（Aramco，简称“沙特阿美”）就未来能源项目合作签署谅解备忘录(“MoU”)。

根据该谅解备忘录的条款，双方将在推进共同可持续发展目标的项目中寻求投资机会；这些项目包括现有技术和新技术，如替代燃料、碳捕获、氢和天然气、运输和储能。

EIG董事长兼首席执行官R. Blair Thomas表示：“随着全球能源需求的增长，EIG致力于平衡脱碳和可靠性这两个目标。为此，我们很高兴有机会与像沙特阿美这样的行业领导者在能源行业脱碳的道路上合作。我们很荣幸成为沙特阿美在能源综合体关键基础设施方面的现有合作伙伴。我们期待建立这种合作关系，因为它关系到我们行业的未来发展。”

EIG环境、社会和公司治理(ESG)总监Emily Rodgers表示：“这份谅解备忘录包含应对气候变化的全球努力中的一项重要举措。我们期待与沙特阿美合作，在向世界各地的人们提供实惠的可靠清洁能源解决方案方面做出切实改进。”

沙特阿美企业发展高级副总裁Abdulaziz M. Al-Gudaimi表示：“这份谅解备忘录进一步加强了我们与EIG的关系，并有可能推动对低排放能源解决方案的新投资。这既有助于经济增长，也有助于更广泛的能源转型。”

签署谅解备忘录之前，沙特阿美和EIG牵头的国际财团于去年成功达成124亿美元的基础设施投资协议，涉及从沙特阿美租赁和回租石油管道基础设施。

关于EIG

EIG是全球能源和基础设施领域的领先机构投资者，截至2022年3月31日，旗下管理资金达250亿美元。EIG专注于在全球范围内对能源和与能源相关的基础设施进行私人投资。在其40年的发展历史中，EIG通过六大洲38个国家的逾380个项目或公司，在能源领域投入逾401亿美元。EIG的客户包括美国、亚洲和欧洲的许多领先养老金计划、保险公司、捐赠基金、基金会和主权财富基金。EIG的总部位于华盛顿特区，并在休斯敦、伦敦、悉尼、里约热内卢、香港和首尔设有办事处。如需了解更多信息，请访问EIG的网站：www.eigpartners.com。

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