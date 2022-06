EIG e Aramco Assinam Memorando de Entendimento para Estender Cooperação Energética

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--A EIG, líder mundial em investimento institucional nos setores de energia e infraestrutura, anunciou hoje que assinou um memorando de entendimento ("MoU") com a Aramco para cooperar em futuros projetos de energia.

Sob os termos do MoU, as partes irão buscar oportunidades de investimento em projetos que promovam seus objetivos compartilhados de sustentabilidade, inclusive em tecnologias existentes e novas, como combustíveis alternativos, captação de carbono, hidrogênio e gás natural, transporte e armazenamento de energia.

"À medida que aumenta a demanda mundial de energia, a EIG está comprometida em equilibrar as metas duplas de descarbonização e confiabilidade", disse R. Blair Thomas, Presidente e Diretor Executivo da EIG. "Como parte deste esforço, estamos animados por ter a oportunidade de trabalhar com um líder do setor tão relevante quanto a Aramco no caminho para a descarbonização do setor de energia. Temos a sorte de ser uma parceria existente da Aramco em infraestrutura essencial no complexo de energia e esperamos construir esta parceria no que se refere ao futuro caminho de nossas indústrias."

"Este MoU abrange uma das muitas etapas importantes no esforço mundial para enfrentar as mudanças climáticas, e esperamos trabalhar com a Aramco para criar melhorias significativas na entrega de soluções de energia limpa acessíveis e confiáveis a pessoas em todo o mundo", disse Emily Rodgers, Diretor de ESG da EIG.

"Este MoU reforça ainda mais nosso relacionamento com a EIG, tendo potencial de impulsionar novos investimentos direcionados a soluções de energia de baixa emissão, que dão suporte ao crescimento econômico e contribuem para a transição energética mais ampla", disse Abdulaziz M. Al-Gudaimi, Vice-Presidente Sênior Desenvolvimento Corporativo da Aramco.

O anúncio do MoU segue a conclusão bem-sucedida de um contrato de investimento em infraestrutura de US$ 12,4 bilhões no ano passado entre a Aramco e um consórcio internacional liderado pela EIG, envolvendo a locação e relocação de infraestrutura de linhas de fornecimento da Aramco.

Sobre a EIG

A EIG é líder mundial em investimento institucional nos setores de energia e infraestrutura, com US$ 25,0 bilhões sob gestão em 31 de março de 2022. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura referente à energia em uma base internacional. Durante seus 40 anos de história, a EIG destinou US$ 40,1 bilhões ao setor de energia mediante 380 projetos ou empresas em 38 países nos seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, doações, fundações e fundos de capital soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sede em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para mais informação, acesse o site da EIG em www.eigpartners.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.