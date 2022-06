EIG en Aramco ondertekenen MoU om samenwerking op gebied van energie uit te breiden

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--EIG, een toonaangevende institutionele belegger in de wereldwijde sectoren voor energie en infrastructuur, heeft vandaag aangekondigd dat het een memorandum van overeenstemming ('MoU') heeft ondertekend met Aramco om samen te werken aan toekomstige energieprojecten.

Onder de voorwaarden van het MoU zullen de partijen investeringsmogelijkheden nastreven in projecten die hun gedeelde duurzaamheidsdoelstellingen bevorderen, inclusief in bestaande en nieuwe technologieën zoals alternatieve brandstoffen, koolstofafvang, waterstof en aardgas, transport en energieopslag.

"Terwijl de wereldwijde vraag naar energie stijgt, zet EIG zich in voor het in evenwicht brengen van de twee doelen van decarbonisatie en betrouwbaarheid," aldus R. Blair Thomas, voorzitter en CEO van EIG. “Als onderdeel van deze inspanning zijn we zeer verheugd dat we de kans krijgen om samen te werken met een marktleider die zo relevant is als Aramco op het traject naar het koolstofarm maken van de energiesector. We hebben het geluk een bestaande partner van Aramco te zijn als het gaat om kritieke infrastructuur in het energiecomplex en we kijken ernaar uit om voort te bouwen op dat partnerschap met betrekking tot het toekomstige pad van onze industrie.”

"Dit MoU omvat een van de vele belangrijke stappen in de wereldwijde inspanning om klimaatverandering aan te pakken, en we zien ernaar uit om met Aramco samen te werken om betekenisvolle verbeteringen te creëren in de levering van betaalbare en betrouwbare oplossingen voor schone energie aan mensen over de hele wereld," verklaarde Emily Rodgers, Director ESG bij EIG.

"Dit MoU versterkt onze relatie met EIG verder en heeft het potentieel om nieuwe investeringen aan te drijven in emissiearme energieoplossingen, die zowel de economische groei ondersteunen als bijdragen aan de bredere energietransitie," stelde Abdulaziz M. Al-Gudaimi, Senior Vice President Corporate Development bij Aramco.

De aankondiging van het MoU volgt op de succesvolle afronding vorig jaar van een investeringsovereenkomst voor infrastructuur van $ 12,4 miljard tussen Aramco en een internationaal consortium onder leiding van EIG, met betrekking tot de lease en leaseback van oliepijpleidinginfrastructuur van Aramco.

