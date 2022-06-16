ABS與SpaceX簽署遙控火箭回收無人船聯合開發專案協定

SpaceX火箭回收無人船，其自主功能將由ABS進行評估。圖片由SpaceX提供

SpaceX火箭回收無人船，其自主功能將由ABS進行評估。圖片由SpaceX提供

佛羅里達州卡納維拉爾港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--ABS與SpaceX簽署聯合開發專案(JDP)協定，以評估用於海上助推器火箭回收的自主火箭回收無人船的遙控功能。

經過改裝的火箭回收無人船帶有用於增加著陸平臺尺寸的擴大型甲板、四個用於推進和固定在站臺上的推進器引擎，以及用於保護甲板上電氣和引擎設備的防爆罩。無人船在火箭著陸期間完全無需人工作業，船上部署了機器人，用於在船隻返港之前將火箭助推器固定在無人船上。

該專案將審查SpaceX三艘火箭回收無人船中的一艘，評估其在設計上是否符合ABS自主與遙控功能指南。由於獨特和具有挑戰性的操作要求，ABS將採用風險基礎的方法對自主功能進行評估。

ABS全球工程和科技資深副總裁Patrick Ryan表示：「透過我們與全球一流合作夥伴在專案的自主和遙控技術上的合作，ABS在支援其海上實際應用方面一直居於領先地位。這也讓我們非常適合與SpaceX合作進行獨一無二且令人振奮的專案。我們在該領域的能力得到像SpaceX這樣真正先驅公司的認可，對此我們感到非常自豪。」

ABS在支持海上自主和遙控功能開發方面居於世界領先地位。2021年10月，Keppel Offshore & Marine開發的遙控港口拖輪成為世界上第一艘獲得ABS REMOTE-CON標誌的船隻。

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