ABS与SpaceX签署遥控火箭回收无人船联合开发项目协议

佛罗里达州卡纳维拉尔港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--ABS与SpaceX签署了一份联合开发项目(JDP)协议，以评估用于海上助推器火箭回收的自主火箭回收无人船的遥控功能。

经过改装的火箭回收无人船带有一个用于增加着陆平台尺寸的扩展甲板、四个用于推进和固定在站点上的推进器引擎，以及用于保护甲板上电气和引擎设备的防爆罩。无人船在火箭着陆期间完全无需人工操作，船上部署了一个机器人，用于在船只返港之前将火箭助推器固定在无人船上。

该项目将审查SpaceX三艘火箭回收无人船中的一艘，评估其在设计上是否符合ABS自主与遥控功能指南。由于独特和具有挑战性的操作要求，ABS将采用基于风险的方法对自主功能进行评估。

ABS全球工程和技术高级副总裁Patrick Ryan表示：“通过我们与全球领先合作伙伴在自主和远程控制技术项目上的合作，ABS在支持其海上实际应用方面一直处于领先地位。这也让我们非常适合与SpaceX合作开展独一无二且激动人心的项目。我们在该领域的能力得到像SpaceX这样真正先驱公司的认可，对此我们感到非常自豪。”

ABS在支持海上自主和遥控功能开发方面处于世界领先地位。2021年10月，Keppel Offshore & Marine开发的一艘遥控港口拖轮成为世界上第一艘获得ABS REMOTE-CON标志的船只。

点击此处下载ABS自主与遥控功能指南副本。

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