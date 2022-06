ABS e SpaceX assinam acordo conjunto para balsas-dronesde recuperação de foguetes

A SpaceX rocket recovery droneship, which will have its autonomous functions evaluated by ABS. Image courtesy of SpaceX

PORT CANAVERAL (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A ABS assinou um projeto de desenvolvimento conjunto (JDP) com a SpaceX para revisar as funções controladas remotamente de balsas-drones usadas para a recuperação de foguetes reforçadores no mar.

Essas embarcações são modificadas para incluir um convés mais amplo que visa aumentar o tamanho da plataforma de aterrissagem, quatro motores propulsores para propulsão e para manter na estação e blindagem contra explosão para proteger equipamentos elétricos e os motores no convés. As balsas-drones não são tripuladas durante os pousos – elas contam com um robô a bordo para fixar o foguete à embarcação antes de retornar ao porto.

O projeto revisará o design de uma das três balsas-drones de recuperação de foguetes da SpaceX para estar em conformidade com as Diretrizes de funções autônomas e de controle remoto da ABS. Devido aos requisitos operacionais exclusivos, a ABS aplicará uma abordagem baseada no risco para a avaliação das funções autônomas.

“Através do nosso trabalho em tecnologias autônomas e de controle remoto em projetos com parcerias no mundo todo, a ABS vem liderando o caminho no suporte à sua aplicação prática no mar. Isso nos coloca na posição ideal para trabalhar com a SpaceX em seu projeto único e empolgante. Estamos orgulhosos de que nossas capacidades nesta área tenham sido reconhecidas por um verdadeiro pioneiro como é o caso da SpaceX”, disse Patrick Ryan, vice-presidente sênior de Engenharia e Tecnologia Global da ABS.

A ABS é líder mundial no apoio ao desenvolvimento de funções autônomas e de controle remoto no mar. Um rebocador portuário operado remotamente desenvolvido pela Keppel Offshore & Marine foi o primeiro no mundo a receber a notação ABS REMOTE-CON, em outubro de 2021.

Uma cópia das Diretrizes de funções autônomas e de controle remoto da ABS pode ser baixada aqui.

Sobre a ABS

A ABS, fornecedora líder mundial de serviços de classificação e consultoria técnica para as indústrias marítimas e offshore, está comprometida em estabelecer padrões de segurança e excelência em concepção e construção. Focada na aplicação prática e segura de tecnologias avançadas e soluções digitais, a ABS trabalha com a indústria e os clientes para desenvolver uma conformidade precisa e rentável, um desempenho otimizado e uma eficiência operacional para ativos marítimos e offshore.

