Shionogi, le GARDP et CHAI annoncent des accords majeurs de licence et de collaboration pour traiter les infections bactériennes grâce à l'élargissement de l'accès au céfidérocol dans 135 pays

OSAKA, Japon et GENÈVE et BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Shionogi & Co., Ltd. (Shionogi) et le Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP) annoncent la signature d'un accord de transfert de licence et de technologie et, avec la Clinton Health Access Initiative (CHAI), d'un contrat de collaboration visant à transformer sensiblement le contexte d'accès aux antibiotiques à l'échelle mondiale.

Les accords donneront accès au céfidérocol, un antibiotique pour le traitement d'infections bactériennes à Gram négatif graves, qui peuvent être résistantes à d'autres traitements par antibiotique. Le céfidérocol a récemment été ajouté à la liste modèle des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et cible divers pathogènes à Gram négatif prioritaires pour l'OMS. Il a été approuvé par l'Agence européenne des médicaments en 2020 et par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux en 2019. Veuillez consulter ci-dessous les indications détaillées pour le céfidérocol.

Il s'agit du premier accord de licence pour un antibiotique dans le traitement d'infections bactériennes graves conclu entre une société pharmaceutique et une organisation à but non lucratif pour répondre à des priorités de santé publique. En vertu de l'accord, le GARDP fabriquera et commercialisera le céfidérocol par le biais de sous licences dans un grand nombre de pays dont l'accès aux nouveaux antibiotiques est retardé, voire inexistant. Le territoire de licence comprend tous les pays à faibles revenus, la plupart des pays à revenus intermédiaires et intermédiaires de tranche supérieure, et certains pays à hauts revenus (135 pays au total, pratiquement 70% des pays dans le monde). Il comprend une proportion significative de la population mondiale vivant dans les zones les plus touchées par la résistance antibiotique.

"Shionogi est fier de travailler au côté du GARDP et de CHAI sur un accord de licence aussi novateur afin d'accélérer l'accès aux antibiotiques. Shionogi s'engage à ce que le céfidérocol soit accessible mondialement en tant qu'option thérapeutique potentielle pour certaines infections à Gram négatif hautement résistantes", déclare Takuko Sawada, directeur et vice-président exécutif, vice-président principal de la division Integrated Disease Care, Shionogi & Co., Ltd.

La résistance antibiotique est une question de santé publique de plus en plus urgente. Une récente étude indique que la résistance antibiotique a causé la mort de près de 1,3 millions de personnes dans le monde en 2019, soit près du double des précédentes estimations.

"La résistance antibiotique est trop souvent présentée comme un problème futur", déclare Manica Balasegaram, directeur exécutif du GARDP. "Dans les faits, les infections bactériennes résistantes emportent déjà des vies et pèsent lourdement sur les systèmes de santé du monde entier. Nous pouvons inverser la tendance en accélérant l'accès aux antibiotiques dans les régions les plus frappées par la résistance antibiotique, c'est-à-dire là où l'accès aux antibiotiques est souvent négligé au lieu d'être une priorité. Grâce au soutien essentiel de nos partenaires fondateurs, et en collaboration avec Shionogi et CHAI, le GARDP accélère aujourd'hui l'accès mondial aux antibiotiques qui font cruellement défaut aux docteurs et aux patients. Le développement et la fourniture d'antibiotiques s'inscrivent dans la lignée des efforts fournis par le GARD pour lutter contre la résistance antibiotique."

Apporter du céfidérocol aux patients qui en ont besoin comporte un certain nombre d'obstacles techniques, juridiques, réglementaires et économiques. Shionogi et le GARDP collaboreront avec CHAI, qui dispose d'une expertise dans les secteurs public et privé, afin de refaçonner les marchés et d'introduire des médicaments dans des pays du monde entier.

"Un diagnostic et un traitement adaptés des infections bactériennes, notamment sous la forme d'un accès à des médicaments innovants comme le céfidérocol, peuvent améliorer la prise en charge d'infections mortelles", déclare David Ripin, directeur scientifique et vice-président exécutif, maladies infectieuses, CHAI. "CHAI est ravi de faire partie de ce partenariat, qui s'assurera que cet antibiotique novateur soit abordable et accessible pour les patients qui en ont besoin, où qu'ils se trouvent."

L'accord de collaboration inclut des clauses pour travailler avec les ministères de la Santé et d'autres experts dans l'optique de renforcer les programmes de gestion en milieu hospitalier qui garantissent une utilisation appropriée. Ces dispositions sont tout particulièrement importantes pour éviter d'alimenter la résistance au céfidérocol.

Kamini Walia, scientifique principal et responsable des programmes de l'AMR à l'Indian Council of Medical Research: "De nouvelles options thérapeutiques sont attendues de toute urgence pour le traitement de patients indiens atteints d'infections hautement résistantes. La mise à disposition anticipée du céfidérocol sur les marchés indiens aura un impact immensément positif sur le traitement des patients. Toutefois, il est nécessaire d'adopter une gestion rigoureuse de ce médicament afin d'éviter toute utilisation erronée ou abusive". L'Inde est un des nombreux pays susceptible de tirer parti de ces accords de licence et de collaboration.

Au sens large, ce projet a pour objectif de fournir un accès plus général aux antibiotiques. Shionogi et le GARDP ont convenu de publier leur accord de licence innovant, qui pourrait servir de fondement à des accords similaires. Les accords de licence et de collaboration offrent également une approche collaborative dynamique et prometteuse de l'accès aux antibiotiques. En rassemblant des acteurs clés des secteurs privé et à but non lucratif, ce projet pourrait contribuer à abaisser les barrières à l'accès au céfidérocol pour les patients qui en ont besoin.

À propos des partenaires

Shionogi

Basée au Japon, Shionogi & Co., Ltd. est une société pharmaceutique mondiale de premier plan axée sur la recherche qui se consacre à apporter des avantages aux patients, sur la base de sa philosophie d'entreprise consistant à "fournir les meilleurs médicaments possibles afin de protéger la santé et le bien-être des patients que nous soignons". La société a découvert et développé des médicaments novateurs pour traiter le VIH, la grippe et la résistance antimicrobienne, et commercialise actuellement des produits dans plusieurs domaines thérapeutiques, dont les médicaments anti-infectieux avec la première céphalosporine sidérophore (céfidérocol). Parmi les autres domaines thérapeutiques couverts par la société et son portefeuille de projets figurent les maladies du système nerveux central/psychoneurologiques, l'oncologie et la douleur. Pour de plus amples renseignements à propos de Shionogi & Co., Ltd., veuillez visiter https://www.shionogi.com/global/en/. Basée dans le New Jersey, Shionogi Inc. est la filiale américaine de Shionogi & Co., Ltd.. Pour plus d'informations sur Shionogi Inc., veuillez visiter https://www.shionogi.com/us/en/. Shionogi B.V. est le siège social européen de Shionogi & Co., Ltd. Pour plus d'informations sur Shionogi B.V., veuillez visiter www.shionogi.eu.

Le Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP)

Le GARDP est une organisation suisse à but non lucratif qui développe de nouveaux traitements contre les infections résistantes aux médicaments qui représentent les plus gros risques pour la santé. Le GARDP a été créé en 2016 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) et officiellement constitué en 2018 pour garantir que toute personne nécessitant des antibiotiques reçoive un traitement efficace et abordable, partout dans le monde. Le partenariat développe de nouveaux traitements pour lutter contre les infections résistantes aux médicaux, en mettant l'accent sur les infections sexuellement transmissibles, la septicémie néonatale, et les infections chez les adultes et enfants hospitalisés. Le GARDP travaille avec plus de 60 partenaires dans plus de 20 pays. Ses travaux sont financés par les gouvernements d'Australie, d'Allemagne, du Japon, du Luxembourg, de Monaco, des Pays-Bas, d'Afrique du Sud, de la Suisse, du Royaume-Uni et le Canton de Genève, ainsi que par Médecins Sans Frontières et des fondations privées. Le GARDP est enregistré sous la dénomination sociale GARDP Foundation. https://gardp.org/

La Clinton Health Access Initiative

La Clinton Health Access Initiative, Inc. (CHAI) est une organisation internationale qui s'engage à sauver des vies et à réduire le fardeau de la maladie dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Nous travaillons au côté de nos partenaires pour renforcer les capacités des gouvernements et du secteur privé à créer et maintenir des systèmes de santé de haute qualité capables de réussir sans notre assistance. https://www.clintonhealthaccess.org/

Autres partenaires

GSK

GSK a collaboré avec Shionogi pour développer le céfidérocol, et les deux entreprises s'engagent à soutenir l'accès aux médicaments pour les patients vivant dans des pays à revenus faibles et intermédiaires. Pour contribuer à rendre le céfidérocol abordable et accessible pour davantage de personnes par le biais de la collaboration de Shionogi avec le GARDP et CHAI, GSK renoncera à ses redevances sur les ventes dans les pays à revenus faibles et intermédiaires.

Ping An

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. collabore avec Shionogi pour développer le céfidérocol en Asie via leurs co-entreprises, et les deux sociétés s'engagent à soutenir l'accès aux médicaments pour les patients vivant dans des pays à revenus faibles à intermédiaires. Pour contribuer à rendre le céfidérocol abordable et accessible pour davantage de personnes en Asie, Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. soutient la collaboration de Shionogi avec le GARDP et CHAI.

À propos du céfidérocol

Le céfidérocol en injection est le premier et seul antibiotique à céphalosporine sidérophore pour le traitement d'infections à Gram négatif graves. Il dispose d'un nouveau mécanisme pour pénétrer la membre cellulaire extérieure des pathogènes à Gram négatif en agissant en tant qu'un sidérophore. En plus de pénétrer les cellules par diffusion passive via les canaux de porines, le céfidérocol se lie au fer ferrique et est activement transporté dans les cellules bactériennes à travers la membrane extérieure, via les transporteurs ferriques bactériens, dont la fonction est d'incorporer ce nutriment essentiel à la bactérie. Ces mécanismes permettent au céfidérocol d'atteindre des concentrations élevées dans l'espace périplasmique, où il peut se fixer aux protéines fixatrices de la pénicilline et inhiber la synthèse de la paroi cellulaire dans les cellules bactériennes. Le céfidérocol a également démontré une activité in vitro contre certaines bactéries qui contiennent des enzymes résistantes problématiques comme les ESBL, l'AmpC, et les sérine-carbapénèmases et les métallo-carbapénèmases. Les données d'études de surveillance multinationales pour le céfidérocol ont démontré une puissante activité in vitro contre un large éventail de pathogènes à Gram négatif, y compris A. baumannii complex résistant aux carbapénèmes, P. aeruginosa, les Enterobacterales et S. maltophilia. La pertinence clinique des données in vitro n'est pas connue. Le céfidérocol n'a pas d'activité in vitro cliniquement pertinente contre la plupart des bactéries à Gram positif et des bactéries anaérobies.

INDICATIONS POUR L'EUROPE

Fetcroja est indiqué dans le traitement des infections dues à des bactéries aérobies à Gram négatif chez des patients adultes pour qui les options thérapeutiques sont limitées. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. Cliquez ici pour le résumé des caractéristiques du produit.

INDICATIONS POUR LES ÉTATS-UNIS

Fetroja® (céfidérocol) est indiqué pour les patients âgés de 18 ans et plus dans le traitement d'infections compliquées des voies urinaires, y compris la pyélonéphrite pouvant être causée par les microorganismes à Gram négatif suivants: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, et Enterobacter cloacae complex.

Fetroja est indiqué chez les patients âgés de 18 ans et plus dans le traitement d'une pneumonie bactérienne nosocomiale et d'une pneumonie bactérienne associée au ventilateur, pouvant être causée par les microorganismes à Gram négatif suivants: Acinetobacter baumannii complex, Escherichia coli, Enterobacter cloacae complex, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, et Serratia marcescens.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.