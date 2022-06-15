中信里昂全方位加盟Extramile金融產品生態圈 友好合作驅動大灣區金融服務科技創新

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--金融科技公司金馬資本管理（有限）公司（以下簡稱「金馬」）今日宣佈分別與中信里昂旗下結構性產品發行平台和財富管理平台（「中信證券財富管理(香港)」）達成合作協議。借助此次合作，中信里昂結構性產品發行業務會更勝一籌，財富管理業務在金融科技領域也實現進一步昇華。

「我們非常榮幸與中信證券旗下買賣雙方同時建立合作關係，實現互利共贏。從今天開始，Extramile生態圈再多一家優質發行商，中信里昂，供用戶選擇。」金馬首席執行官李家朗繼續表示，「與此同時，從產品定制，到自動詢價，分析價格走勢，下單交易，Extramile將多維度配合中信證券財富管理(香港)優化產品平台的計劃。」

中信里昂股權衍生品及主經紀商業務負責人、財富管理業務首席執行官許建強先生指出：「中信證券財富管理（香港）繼續加快財富管理業務轉型升級，為客戶提供更多的財富管理產品和服務。面對客戶的增長，市場快速的變化，多元化產品的需求，我們需要走到客戶前面，主動把服務變得更數碼化，社區化，和規模化。Extramile不單在技術上能夠滿足我們的要求，也同時提供中信里昂體系的產品，可稱得上是錦上添花的合作。」

建立於用戶需求上的Extramile是服務買方中介及產品發行商的SaaS化社區化移動銷售工具。目前已連接市面上雙位數的主流發行商，並同時提供桌面版和APP，方便用戶隨時隨地照顧終端客戶。隨插即用帶來的方便深受歡迎，亦有白標方案可以迎合大型機構更複雜和自定義的需求。

關於中信里昂

中信里昂於1986年在香港成立，環球業務網絡覆蓋亞洲、澳洲、歐洲和美洲的13個國家。公司的戰略定位有利於其推動跨境資本流動，搭建世界與中國之間的橋樑。中信里昂為客戶提供全方位的產品和服務，包括機構經紀服務、企業融資與資本市場服務、固定收益、貨幣及大宗商品（FICC）、股票衍生產品及證券金融服務、資產管理、財富管理和基金服務等。

公司擁有一支由逾百名分析師組成的研究團隊，覆蓋13個國家、19個龍頭行業，為客戶的投資策略提供業界領先的行業及公司見解。公司每年舉辦亞洲歷史最悠久、最全面的行業論壇 — 中信里昂旗艦投資者論壇（CLSA Investors' Forum）， 每年吸引來自全球各地的數千名與會者。請瀏覽www.clsa.com以獲取更多資訊。

關於中信證券財富管理（香港）

中信證券財富管理(香港)，是中國券商行業的領先企業中信證券在香港的財富管理平台，致力拓展國際化高端財富管理服務。

我們的專業財富管理團隊，向個人和企業客戶提供多元化、多市場的資產配置解決方案，產品包括證券和期貨交易、保證金融資、債券、基金及投資顧問服務。我們在大中華地區擁有完善的零售分銷網絡，為客戶提供不同國際市場的專業產品，例如澳大利亞、德國、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、英國及美國市場。

中信證券財富管理(香港)作為客戶的「卓越財富管理夥伴」，為客戶實現財富增值。請瀏覽www.citics.com.hk以獲取更多資訊。

關於金馬資本管理（香港）有限公司

成立於香港，金馬是一家獨特領先的金融產品平台供應商，獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）許可，可從事第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動，使其能夠為高淨值市場的買方中介及產品發行商提供真正的金融+科技的解決方案。透過Extramile，金馬向來自私人銀行、經紀公司和外部資產管理人的決策者提供多發行商詢價、加密交易流程和自動化的售後生命週期管理解決方案。對於我們的客戶而言，客觀中立的產品教育和支持三語的、在地的技術支援極具價值，能夠優化他們服務終端客戶的方式。請瀏覽cn.goldhorse.com.hk 以獲取更多資訊。