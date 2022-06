Banxa, líder global de pagamentos da Web3, anuncia parceria com a plataforma de ativos digitais WonderFi

TORONTO E MELBOURNE, Austrália--(BUSINESS WIRE)--A BANXA Holdings Inc. (TSXV:BNXA) (OTCQX:BNXAF) (FSE:AC00) ("Banxa" ou "A empresa"), a solução líder de rampa on-and-off para Web3, anunciou hoje que entrou formalmente em uma nova parceria com a WonderFi Technologies Inc. (NEO: WNDR) (OTC PINK: WONDF) (WKN: A3C166) (FTX:WNDR) (“WonderFi”), uma empresa líder em tecnologia com a missão de criar melhor acesso a ativos digitais por meio de plataformas centralizadas e descentralizadas compatíveis. A parceria se baseia nas blockchains Ethereum, Polygon e Bitcoin e tem como alvo os principais mercados, incluindo Austrália, Brasil, União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos.

A Banxa permite que os clientes WonderFi utilizem opções bancárias e de pagamento locais com menos atrito, menos taxas e melhor proteção contra fraudes. Os usuários podem converter de forma fácil e segura moeda fiduciária em criptomoedas e vice-versa.

As soluções da Banxa também oferecem muitos benefícios importantes para a plataforma de gateway da WonderFi, incluindo taxas de conversão mais altas, além de conformidade rigorosa e gerenciamento de riscos em inúmeras regiões.

"Estamos animados com a parceria com a WonderFi. Juntos, estamos construindo a infraestrutura fundamental necessária para a próxima geração de serviços financeiros", afirmou o CEO da Banxa, Holger Arians. "Os serviços B2B da Banxa proporcionam uma experiência perfeita para nossos parceiros oferecerem a seus clientes métodos de pagamento locais de maneira segura e compatível".

Kevin O'Leary, consultor estratégico e investidor da WonderFi, afirmou sobre a parceria: "Com o interesse regulatório em criptomoedas aumentando rapidamente em todo o mundo, é mais importante do que nunca que a Web3 adote a melhor conformidade e gerenciamento de riscos da categoria. Nossa parceria com a Banxa oferece essa garantia para nossos clientes em todo o mundo". O'Leary acrescentou: "A WonderFi está comprometida em garantir que os clientes em nossa rede possam realizar transações de criptomoedas com segurança e confiança, sem as preocupações que possam vir de plataformas menos desenvolvidas".

"Graças à nossa parceria com a Banxa, os usuários da WonderFi podem comprar criptomoedas com segurança por meio da mais ampla variedade de métodos de pagamento disponíveis", comentou Ben Samaroo, CEO da WonderFi. "Essa flexibilidade adicional é mais um passo em nossa missão de trazer financiamento justo, eficiente e acessível para as massas".

A WonderFi se junta à crescente lista de parceiros de destaque da Banxa, como os principais projetos Web3 como Binance, KuCoin, OKX, Huobi e muitos outros.

Sobre a BANXA Holdings Inc.

A missão da Banxa é acelerar o mundo para a Web3 com sua solução líder global de rampa on-and-off. Por meio de sua extensa rede de soluções de pagamento locais combinadas com as licenças de criptografia necessárias, a Banxa oferece a seus parceiros e projetos acesso a públicos globais com menos atrito e conversões mais altas. A Banxa possui uma equipe global de nativos da Web3, com sede operacional nos EUA, Europa e regiões APAC.

Para obter mais informações, acesse www.banxa.com.

Sobre a WonderFi Technologies Inc.

A WonderFi é uma empresa líder em tecnologia com a missão de criar um melhor acesso ao DeFi através dos princípios fundamentais de simplicidade e educação. A WonderFi tem uma estratégia de negócios multifacetada que inclui um aplicativo de finanças ao consumidor de alto crescimento que servirá como um gateway confiável para o novo sistema financeiro e um portfólio de ativos digitais que consiste nos principais ativos de criptomoedas e DeFi. A equipe executiva e o Conselho de Administração da WonderFi têm um histórico estabelecido em finanças e criptografia, com experiência anterior na Amazon, Shopify, PayPal, Galaxy Digital e Hut 8. A equipe principal de engenheiros e tecnólogos da WonderFi acredita que todos devem ter acesso igual a finanças e estão alinhados na missão de capacitar pessoas em todo o mundo a acessar DeFi de forma simples, inteligente e segura.

Para obter mais informações, visite www.wonder.fi.

Informações e declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas "informações prospectivas" dentro do significado da legislação de valores mobiliários canadense aplicável e também pode conter declarações que podem constituir “declarações prospectivas” dentro do significado das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. Tais informações prospectivas e declarações prospectivas não são representativas de fatos históricos ou informações ou condição atual, mas representam apenas as crenças da Empresa em relação a eventos, planos ou objetivos futuros, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e fora do controle da Empresa. Geralmente, tais informações prospectivas ou declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, como "poderia", "pretender", "esperar", "acreditar", "irá", "projetado", "estimado” ou variações de tais palavras.

Ao identificar tais informações e declarações desta forma, a Empresa alerta o leitor que tais informações e declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar os resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações da Empresa. ser materialmente diferente daqueles expressos ou implícitos por tais informações e declarações. Além disso, em conexão com as informações prospectivas e as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, a Empresa fez certas suposições. Entre os principais fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles projetados nas informações e declarações prospectivas estão os seguintes: a capacidade da Empresa de trabalhar efetivamente com investidores estratégicos; e mudanças nas condições econômicas, comerciais e políticas gerais, incluindo mudanças nos mercados financeiros, mudanças nas leis aplicáveis ​​e conformidade com ampla regulamentação governamental. Caso um ou mais desses riscos, incertezas ou outros fatores se materializem, ou se as suposições subjacentes às informações ou declarações prospectivas se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles descritos neste documento.

Embora a Empresa acredite que as suposições e fatores usados ​​na preparação e as expectativas contidas nas informações e declarações prospectivas sejam razoáveis, confiança indevida não deve ser depositada em tais informações e declarações, e nenhuma garantia pode ser dada de que tais informações e declarações prospectivas provarão ser precisas, pois os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles previstos em tais informações e declarações. As informações prospectivas e as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste comunicado à imprensa, e a Empresa não se compromete a atualizar nenhuma informação prospectiva e/ou declarações prospectivas que estejam contidas ou aqui referenciado, exceto de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis. Todas as informações e declarações futuras escritas e orais subsequentes atribuíveis à Empresa ou a pessoas agindo em seu nome são expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso.

Informações prospectivas

