EcoVadis融資5億美元，開創永續性引領的商業決策新時代

紐約和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球值得信賴的企業永續性評等的主要提供者EcoVadis已融資5億美元，計畫加速推動其利用永續性情報影響每個商業決策的願景，並成為永續性影響力領域的獨角獸公司。

此輪全球融資是永續性資料SaaS公司中迄今為止規模最大的股權融資，由Astorg和General Atlantic旗下氣候投資創投公司BeyondNetZero領投，新加坡投資公司GIC和Princeville Capital的氣候科技基金參投。此輪投資後，EcoVadis的累計融資額超過7.25億美元。

EcoVadis共同創辦人兼共同執行長Frédéric Trinel表示：「儘管受到新冠疫情、地緣政治或金融市場下挫的影響，這輪投資仍驗證了EcoVadis能夠在全球價值鏈中擴大影響的模式。隨著越來越多的公司將地球環境和社會責任納入其業務營運，我們的市場需求持續刷新記錄。我們希望這次投資能夠增加我們的市場認可度，幫助我們接觸到處於任何永續發展階段的企業——包括中小企業和私人企業，並透過合作，共同推動在實務方面的改進和大規模影響。」

來自175個國家、200個業別的超過9.5萬家企業依賴EcoVadis監控和改善其業務和交易夥伴的永續性表現。如今，在採購和全球供應鏈中應用永續性情報的先驅EcoVadis，已在越來越多的使用案例中出現，包括範圍3碳排放管理、私募股權、ESG相關貸款、供應鏈金融、第三方風險和企業韌性等。

BeyondNetZero董事總經理Rhea Hamilton表示：「我們投資於有潛力大規模對抗氣候變遷的公司。我們相信，EcoVadis具備產生全球影響和對淨零過渡有切實貢獻的所有關鍵要素，包括優質的業務模式、強大的領導力、創新科技，以及推動供應鏈和各行各業以ESG為導向進行轉型的遠大願景。我們很高興在EcoVadis步入新成長階段之際為其提供支援，並期待與其管理團隊合作，進一步促進該公司的全球擴張和氣候影響。」

EcoVadis的全球客戶群和網路持續快速成長。在過去12個月中，EcoVadis的收入成長了50%，全球員工總數達到1,300人，有1.5萬家公司參與EcoVadis新推出的碳行動模組(Carbon Action Module)。公司還使用EcoVadis IQ完成了對超過50萬家公司的篩選。

除自身的成長外，EcoVadis還致力於將永續性情報引進其企業、採購、財務和風險管理平臺生態系統中的所有關鍵業務決策點，並已成為客戶的首選合作夥伴。植基於EcoVadis與微軟、SAP、Celonis、Coupa、Taulia以及其他40家公司的現有合作關係，本輪投資將幫助該公司擴大影響力，為全球決策者帶來積極影響。

Astorg合夥人Benoit Ficheur表示：「我們多年來一直在關注EcoVadis，並對其強大的領導地位和快速的全球成長印象深刻。此外，Astorg是EcoVadis的第一個私募股權客戶，我們利用其服務來評估和衡量所投資公司的ESG表現，並進行永續性相關的融資。這種合作夥伴關係對我們的投資組合產生了變革性的影響，幫助Astorg成為私募股權領域ESG和永續性的領導者之一。展望未來，在支持該公司成為私募股權和金融領域標竿的雄心方面，我們看到切實可行的機會。」

之前的幾輪融資包括2020年1月CVC Growth Partners II (“CVC Growth Partners”)的投資、2016年Partech的投資以及2020年2月Bain & Company的投資。CVC Capital Partners旗下以成長為導向的中型市場科技投資部門CVC Growth Partners仍然是EcoVadis的最大機構股東。

EcoVadis計畫利用新募集的資金加快擴大其全球規模，強化人工智慧和機器學習能力，進行策略性收購，並實現其作為目標導向型公司的願景。

在獲得監管部門批准後，該交易預計將於2022年第二季完成。

更多資訊請造訪www.ecovadis.com。

關於EcoVadis

EcoVadis是目標導向型公司，致力於提供全球值得信賴的企業永續性評等。各種規模的企業都依靠EcoVadis的專業情報和實證評等來監測並改進其業務和交易夥伴的永續性表現。EcoVadis可操作的計分卡、基準、碳行動工具和洞察，為200個業別、175個國家的環境、社會和道德實務提供改進指導。我們的客戶包括亞馬遜、嬌生、萊雅、聯合利華、路易威登、Salesforce、普利司通、巴斯夫和摩根大通等業界領導者。9.5萬家企業選擇與EcoVadis合作，在全球提升韌性、推動永續成長和傳播積極影響。如欲瞭解更多資訊，請造訪ecovadis.com、Twitter或LinkedIn。

GP Bullhound擔任EcoVadis及其股東的財務顧問。

關於Astorg

Astorg是一家歐洲私募股權公司，管理著超過170億歐元的資產。Astorg與企業家和管理團隊合作，收購總部位於歐洲或美國且在市場上居於領先地位的全球性公司，為他們提供達成成長計畫所需的策略性指導、治理和資金。Astorg擁有獨特的企業文化、支持長期投資的股東和精幹的決策機構，在醫療保健、軟體、科技、商業服務和科技型工業公司方面擁有寶貴的產業專業知識。Astorg在倫敦、巴黎、紐約、法蘭克福、米蘭和盧森堡設有辦事處。更多資訊請造訪https://www.astorg.com。

關於BeyondNetZero

BeyondNetZero是全球首屈一指的成長型股權投資公司General Atlantic旗下的氣候投資創投公司。BeyondNetZero的投資目標為提供創新性氣候解決方案的成長型公司，這些公司需具備達到和超過淨零排放目標的潛力，且業務著重於脫碳、能源效率、資源保護和排放管理。BeyondNetZero融合了General Atlantic的成長型股權投資經驗和全球網路，以及由氣候投資者、顧問和業界高階主管組成的經驗豐富的團隊，他們在解決以氣候為重點的問題和建立開創性成長型公司方面擁有數十年的豐富經驗。關於BeyondNetZero的更多資訊，請造訪https://beyond-net-zero.com。

關於General Atlantic

General Atlantic是有著40多年經驗的知名全球成長型股權投資公司，已為超過445家成長型公司提供資金和策略支援。General Atlantic成立於1980年，致力於與有遠見卓識的企業家合作並產生持久的影響，該公司結合全球合作方式、特定產業專長、長期投資理念和對成長驅動力的深刻理解，與優秀的企業家和管理團隊合作，在全球擴大創新業務。截至2021年12月31日，General Atlantic管理的資產超過840億美元（包括所有產品）、公司擁有超過215名投資專業人士，分佈在紐約、阿姆斯特丹、北京、香港、雅加達、倫敦、墨西哥市、孟買、慕尼黑、帕洛阿爾托、聖保羅、上海、新加坡和斯坦福等城市。如欲瞭解有關General Atlantic的更多資訊，請造訪：www.generalatlantic.com。

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