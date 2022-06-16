EcoVadis融资5亿美元，开创可持续发展引领的商业决策新时代

纽约和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球值得信赖的企业可持续性领先评级机构EcoVadis已融资5亿美元，计划加速实现其利用可持续发展情报影响每一个商业决策的愿景，并成为可持续发展影响力领域的独角兽公司。

此轮全球融资是可持续发展数据SaaS公司中迄今为止规模最大的股权融资，由Astorg和General Atlantic旗下气候投资企业BeyondNetZero领投，新加坡投资公司GIC和Princeville Capital的气候技术基金参投。此轮投资后，EcoVadis的累计融资额超过7.25亿美元。

EcoVadis联合创始人兼联合首席执行官Frédéric Trinel表示：“ 尽管受到新冠疫情、地缘政治或金融市场下挫的影响，这轮投资仍验证了EcoVadis能够在全球价值链中扩大影响的模式。随着越来越多的公司将地球环境和社会责任纳入其业务运营，我们的市场需求持续刷新记录。我们希望这次投资能够增加我们的市场认可度，帮助我们接触到处于任何可持续发展阶段的企业——包括中小企业和私营企业，并通过合作共同推动实践改进和大规模影响。”

来自175个国家、200个行业类别的超过9.5万家企业依赖EcoVadis监控和改善其业务和贸易伙伴的可持续发展表现。如今，作为在采购和全球供应链中应用可持续发展情报的先驱，EcoVadis出现在了越来越多的使用案例中，包括范围3碳排放管理、私募股权、ESG相关贷款、供应链金融、第三方风险和企业韧性等。

BeyondNetZero董事总经理Rhea Hamilton表示：“ 我们投资于有潜力大规模应对气候变化的公司。我们相信，EcoVadis具备产生全球影响和对净零过渡做出切实贡献的所有关键要素，包括高质量的业务模式、强大的领导力、创新技术，以及推动供应链和各行业以ESG为导向进行转型的远大愿景。我们很高兴在EcoVadis步入新增长阶段之际为其提供支持，并期待与其管理团队合作，进一步加快该公司的全球扩张和气候影响。”

EcoVadis的全球客户群和网络持续快速增长。在过去12个月中，EcoVadis的收入增长了50%，全球员工总数达到了1,300人，有1.5万家公司参与了EcoVadis新推出的碳行动模块(Carbon Action Module)。公司还使用EcoVadis IQ完成了对超过50万家公司的筛选。

除自身发展外，EcoVadis还致力于将可持续发展情报引入其企业、采购、财务和风险管理平台生态系统中的所有关键业务决策点，并已成为客户的首选合作伙伴。基于EcoVadis与微软、SAP、Celonis、Coupa、Taulia以及其他40家公司的现有合作关系，本轮投资将帮助该公司扩大影响力，为全球决策者带来积极影响。

Astorg合伙人Benoit Ficheur表示：“ 我们多年来一直在持续关注EcoVadis，并对其强大的领导地位和快速的全球增长印象深刻。此外，Astorg是EcoVadis的第一个私募股权客户，我们利用其服务评估和衡量所投资公司的ESG表现，并进行可持续发展相关的融资。这种合作伙伴关系对我们的投资组合产生了变革性的影响，帮助Astorg成为私募股权领域ESG和可持续发展的领导者之一。展望未来，在助力该公司实现其成为私募股权和金融领域标杆的雄心方面，我们看到了切实可行的机遇。”

之前的几轮融资包括2020年1月CVC Growth Partners II (“CVC Growth Partners”)的投资、2016年Partech的投资以及2020年2月Bain & Company的投资。CVC Capital Partners旗下以增长为导向的中间市场技术投资部门CVC Growth Partners仍然是EcoVadis的最大机构股东。

EcoVadis计划利用新募集的资金加快扩大其全球规模，深化人工智能和机器学习能力，进行战略收购，并实现其作为一家目标导向型公司的愿景。

在获得监管部门批准后，该交易预计将于2022年第二季度完成。

更多信息请访问www.ecovadis.com。

关于EcoVadis

EcoVadis是一家目标导向型公司，致力于提供全球值得信赖的企业可持续性评级。各种规模的企业都依靠EcoVadis的专业情报和循证评级来监测并改进其业务和贸易伙伴的可持续性表现。EcoVadis可操作的计分卡、基准、碳行动工具和洞见为200个行业类别、175个国家的环境、社会和道德实践提供改进指导。我们的客户包括亚马逊、强生、欧莱雅、联合利华、路易威登、Salesforce、普利司通、巴斯夫和摩根大通等行业领导者。9.5万家企业选择同EcoVadis合作，在全球范围内提升韧性、推动可持续增长和传播积极影响。如需了解更多信息，请访问ecovadis.com、Twitter或LinkedIn。

GP Bullhound担任EcoVadis及其股东的财务顾问。

关于Astorg

Astorg是一家欧洲私募股权公司，管理着超过170亿欧元的资产。Astorg与企业家和管理团队合作，收购总部位于欧洲或美国的市场领先的全球公司，为他们提供实现增长计划所需的战略指导、治理和资本。Astorg拥有独特的企业文化、支持长期投资的股东和精干的决策机构，在医疗保健、软件、技术、商业服务和技术型工业公司方面拥有宝贵的行业专业知识。Astorg在伦敦、巴黎、纽约、法兰克福、米兰和卢森堡设有办事处。更多信息请访问https://www.astorg.com。

关于BeyondNetZero

BeyondNetZero是全球领先的成长型股权投资公司General Atlantic旗下的气候投资企业。BeyondNetZero的投资目标为提供创新性气候解决方案的成长型公司，这些公司需具备达到和超过净零排放目标的潜力，且业务侧重于脱碳、能源效率、资源保护和排放管理。BeyondNetZero融合了General Atlantic的成长型股权投资经验和全球网络以及由气候投资者、顾问和行业高管组成的经验丰富的团队，他们在解决以气候为重点的问题和建立开创性成长型公司方面拥有数十年的丰富经验。关于BeyondNetZero的更多信息，请访问https://beyond-net-zero.com。

关于General Atlantic

General Atlantic是一家有着40多年经验的全球领先的成长型股权投资公司，已为超过445家成长型公司提供资本和战略支持。General Atlantic成立于1980年，致力于与有远见卓识的企业家合作并产生持久的影响，该公司结合全球协作方式、特定行业专长、长期投资理念和对增长驱动力的深刻理解，与优秀的企业家和管理团队合作在全球范围内扩大创新业务。截至2021年12月31日，General Atlantic管理的资产超过840亿美元（包括所有产品）、公司拥有超过215名投资专业人士，分布在纽约、阿姆斯特丹、北京、香港、雅加达、伦敦、墨西哥城、孟买、慕尼黑、帕洛阿尔托、圣保罗、上海、新加坡和斯坦福等城市。如需了解有关General Atlantic的更多信息，请访问：www.generalatlantic.com。

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