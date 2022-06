EcoVadis Garante Investimento de US$ 500 Milhões para Marcar o Início da Nova Era de Decisões Empresariais Baseadas na Sustentabilidade

NOVA YORK & PARIS--(BUSINESS WIRE)--EcoVadis, líder no fornecimento de classificações de sustentabilidade de empresas mundialmente confiáveis, arrecadou US$ 500 milhões com planos para acelerar sua visão de influenciar todas as decisões empresariais com inteligência de sustentabilidade, tornando-se um unicórnio de impacto de sustentabilidade.

A rodada mundial de investimentos, sendo a maior captação de fundos de capital para uma empresa de SaaS de dados de sustentabilidade até o momento, eleva o capital total da EcoVadis a mais de US$ 725 milhões e foi conduzida pela Astorg e BeyondNetZero, a empresa de investimento climático da General Atlantic, com participação da GIC com sede na Singapura e o Fundo de Tecnologia Climática da Princeville Capital.

" Este investimento é a validação do modelo da EcoVadis para dimensionar o impacto nas cadeias de valor mundiais, apesar dos ventos adversos pandêmicos, geopolíticos ou financeiros", disse Frédéric Trinel, Cofundador e Codiretor Executivo da EcoVadis. " Continuamos experimentando uma demanda recorde à medida que mais empresas são capacitadas para integrar o planeta e a sociedade em suas operações comerciais. Esperamos que este investimento nos permita construir nossa tração para atender empresas, incluindo PMEs e empresas privadas, em qualquer estágio de sua jornada de sustentabilidade e impulsionar de modo colaborativo a melhoria das práticas e impacto em escala."

Mais de 95.000 empresas em 200 categorias industriais e 175 países confiam na EcoVadis para monitorar e melhorar o desempenho de sustentabilidade de suas próprias empresas e parcerias comerciais. Hoje, a EcoVadis, pioneira no uso de inteligência de sustentabilidade em compras e cadeias de fornecimento mundiais, é utilizada em um crescente número de casos de uso, incluindo gerenciamento de emissões de carbono de Escopo 3, capital privado, empréstimos associados a ESG, financiamento da cadeia de fornecimento, risco de terceiros e resiliência e muito mais.

" Investimos em empresas com potencial para combater as mudanças climáticas em escala", disse Rhea Hamilton, Diretora Geral da BeyondNetZero. " Acreditamos que a EcoVadis tem todos os elementos essenciais para causar impacto mundial e uma contribuição significativa para a transição zero emissão líquida de carbono, incluindo um modelo de negócios de alta qualidade, forte liderança, tecnologia inovadora e uma visão ousada para impulsionar transformações orientadas a ESG nas cadeias de fornecimento e indústrias. Estamos animados por apoiar a EcoVadis à medida que a empresa entra em uma nova fase de crescimento e esperamos fazer parceria com sua equipe de gestão, pois pretendemos acelerar ainda mais a expansão mundial e o impacto climático da empresa."

A EcoVadis continua experimentando um rápido crescimento em sua base e rede de clientes a nível mundial. Nos últimos 12 meses, a receita da EcoVadis cresceu 50% e sua força de trabalho internacional chegou a 1.300 funcionários, 15.000 empresas envolvidas com o novo Módulo de Ação de Carbono da EcoVadis, alcançando mais de 500.000 empresas selecionadas com uso do EcoVadis IQ.

Além de seu próprio crescimento, a EcoVadis se tornou uma parceria de escolha para levar inteligência de sustentabilidade a todos os principais pontos de decisão de negócios em seu ecossistema de plataformas empresariais, de compras, financeiras e de gerenciamento de riscos. Com base nas parcerias existentes da EcoVadis com a Microsoft, SAP, Celonis, Coupa, Taulia e outras 40, este investimento posiciona a empresa para escalonar o impacto e influenciar positivamente os tomadores de decisão em todo o mundo.

" Acompanhamos a EcoVadis há muitos anos e ficamos impressionados com sua forte posição de liderança e histórico de rápido crescimento mundial", disse Benoit Ficheur, sócio da Astorg. " Além disto, a Astorg foi o primeiro cliente de capital privado da EcoVadis, usando seus serviços para avaliar e medir o desempenho ESG das empresas de nosso portfólio e aumentar o financiamento associado à sustentabilidade. Esta parceria teve um impacto transformador em nosso portfólio, contribuindo para tornar a Astorg uma das líderes em ESG e sustentabilidade em todo o mundo de capital privado. No futuro, veremos oportunidades muito significativas para dar suporte à empresa em sua ambição de se tornar o padrão para capital privado e finanças."

As rodadas de financiamento anteriores incluíram investimentos da CVC Growth Partners II ("CVC Growth Partners") em janeiro de 2020 e da Partech em 2016, bem como uma participação da Bain & Company em fevereiro de 2020. A CVC Growth Partners, o braço de investimento em tecnologia de médio porte orientado ao crescimento da CVC Capital Partners, continua sendo o maior acionista institucional do negócio.

A EcoVadis planeja aproveitar os fundos para acelerar sua expansão mundial, aprofundar seus recursos de inteligência artificial e aprendizagem automática, fazer aquisições estratégicas e cumprir sua visão como uma empresa com finalidade.

É esperado que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2022, após aprovações regulatórias.

Para mais informação, acesse www.ecovadis.com.

Sobre a EcoVadis

A EcoVadis é uma empresa orientada à finalidade cuja missão é fornecer classificações de sustentabilidade de empresas confiáveis a nível mundial. Empresas de todos os portes confiam na inteligência especializada da EcoVadis e em classificações com base em evidências para monitorar e melhorar o desempenho da sustentabilidade de suas empresas e parcerias comerciais. Suas listas de desempenho acionáveis, referências, ferramentas de ação do carbono e percepções orientam uma jornada de melhoria para práticas ambientais, sociais e éticas em 200 categorias industriais e 175 países. Líderes do setor, como Amazon, Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, LVMH, Salesforce, Bridgestone, BASF e JPMorgan estão entre as 95.000 empresas que cooperam com a EcoVadis para impulsionar a resiliência, o crescimento sustentável e o impacto positivo em todo o mundo. Saiba mais em ecovadis.com, Twitter or LinkedIn.

A GP Bullhound atuou como consultoria financeira da EcoVadis e seus acionistas.

Sobre a Astorg

A Astorg é uma empresa europeia de capital privado com mais de € 17 bilhões de ativos sob gestão. A Astorg trabalha com empreendedores e equipes de gerenciamento para adquirir empresas com liderança mundial de mercado com sede na Europa ou nos EUA, ao oferecer a orientação estratégica, governança e capital de que precisam para alcançar seus planos de crescimento. Desfrutando de uma cultura empreendedora distinta, uma perspectiva de acionistas a longo prazo e um corpo decisório enxuto, a Astorg possui uma valiosa experiência nos setores de saúde, software, tecnologia, serviços empresariais e empresas industriais com base tecnológica. A Astorg tem escritórios em Londres, Paris, Nova York, Frankfurt, Milão e Luxemburgo. Para mais informação, acesse: https://www.astorg.com.

Sobre a BeyondNetZero

A BeyondNetZero é a empresa de investimento climático da General Atlantic, uma empresa com liderança mundial em ações de crescimento. A BeyondNetZero investe em empresas em crescimento, oferecendo soluções climáticas inovadoras que têm o potencial de atender e superar as metas de zero emissão líquida de carbono, com foco em descarbonização, eficiência energética, conservação de recursos e gerenciamento de emissões. Este empreendimento combina a experiência do capital de crescimento e a rede mundial da General Atlantic com uma equipe de experientes investidores climáticos, consultores e executivos do setor que trazem décadas de experiência tanto na abordagem de problemas com foco no clima como na construção de empresas pioneiras em crescimento. Para mais informação sobre a BeyondNetZero, acesse: https://beyond-net-zero.com.

Sobre a General Atlantic

A General Atlantic é uma empresa líder de capital de crescimento mundial com mais de quatro décadas de experiência no fornecimento de capital e suporte estratégico a mais de 445 empresas em crescimento ao longo de sua história. Fundada em 1980 para fazer parceria com empreendedores visionários e gerar impacto duradouro, a empresa combina uma abordagem internacional de cooperação, conhecimento específico do setor, um horizonte de investimento a longo prazo e uma profunda compreensão dos impulsionadores de crescimento para fazer parceria com grandes empreendedores e equipes de gerenciamento para escalonar empresas inovadoras em todo o mundo. A General Atlantic atualmente possui mais de US$ 84 bilhões em ativos sob gestão, incluindo todos os produtos em 31 de dezembro de 2021, e mais de 215 profissionais de investimento com sede em Nova York, Amsterdã, Pequim, Hong Kong, Jacarta, Londres, Cidade do México, Mumbai, Munique , Palo Alto, São Paulo, Xangai, Singapura e Stamford. Para mais informação sobre a General Atlantic, acesse: www.generalatlantic.com.

