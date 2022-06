EcoVadis: un investimento da 500 milioni di dollari per una nuova era di decisioni aziendali orientate alla sostenibilità

MILANO--(BUSINESS WIRE)--EcoVadis, il principale fornitore di valutazioni di sostenibilità aziendale affidabili a livello mondiale, ha raccolto 500 milioni di dollari per progetti che mirano ad accelerare l’obiettivo di influenzare ogni decisione aziendale attraverso la propria intelligence sulla sostenibilità, trasformando così l’azienda in un unicorno in ambito sostenibilità (sustainability impact unicorn).

L’investimento globale – ad oggi la più grande raccolta di capitali per un'azienda SaaS di dati sulla sostenibilità – guidato da Astorg e BeyondNetZero, la venture di General Atlantic che investe sul clima, con la partecipazione di GIC Private Limited e Princeville Capital con sede a Singapore, porta il capitale totale raccolto da EcoVadis a oltre 725 milioni di dollari.

" Questo investimento è la conferma della funzionalità del modello di EcoVadis per la scalabilità dell'impatto attraverso le catene di valore globali, nonostante la pandemia, i venti geopolitici o finanziari contrari", ha dichiarato Frédéric Trinel, cofondatore e co-CEO di EcoVadis. “ Continuiamo a registrare una domanda record dal momento che sempre più aziende hanno la possibilità di integrare la difesa del pianeta e della società nelle proprie operazioni commerciali. Prevediamo che questo investimento ci consentirà di rafforzare la nostra capacità di incontrare le aziende – comprese le PMI e le aziende private – in qualsiasi fase del loro percorso verso la sostenibilità e di promuovere il miglioramento delle pratiche e l’impatto in modo collaborativo e su larga scala."

Più di 95.000 aziende in 200 settori industriali e in 175 Paesi si affidano a EcoVadis per monitorare e migliorare le prestazioni relative alla sostenibilità della propria azienda e dei propri partner commerciali. Oggi EcoVadis, pioniere nell'uso dell'intelligence sulla sostenibilità negli appalti pubblici e nelle catene di fornitura globali, viene utilizzato in un numero crescente di casi, tra cui la gestione delle emissioni di Scope 3, il private equity, i prestiti legati all'ESG, il finanziamento della catena di fornitura e il rischio e la resilienza dei fornitori.

" Investiamo in aziende che hanno il potenziale per combattere il cambiamento climatico su larga scala", ha dichiarato Rhea Hamilton, amministratore delegato di BeyondNetZero. " Riteniamo che EcoVadis abbia tutti i requisiti fondamentali per avere un impatto globale e fornire un contributo significativo alla transizione verso il net zero, tra cui un modello di business di qualità elevata, una forte leadership, tecnologie innovative e una visione coraggiosa per guidare le trasformazioni orientate all'ESG in tutte le catene di fornitura e i settori industriali. Siamo entusiasti di sostenere EcoVadis nel momento in cui entra in una nuova fase di crescita e non vediamo l'ora di collaborare con il suo team dirigenziale , con l'obiettivo di accelerare ulteriormente l'impatto sul clima e l'espansione globale dell'azienda".

EcoVadis continua a registrare una rapida crescita della sua base clienti e della sua rete globale. Negli ultimi 12 mesi, il fatturato è cresciuto del 50% e la sua forza lavoro globale ha raggiunto i 1.300 dipendenti, 15.000 aziende hanno utilizzato il nuovo Carbon Action Module di EcoVadis e più di 500.000 aziende sono state esaminate utilizzando EcoVadis IQ.

Oltre alla propria crescita, EcoVadis è diventato un partner di riferimento nel portare le informazioni sulla sostenibilità in tutti i principali punti decisionali aziendali attraverso il suo ecosistema di piattaforme aziendali, di approvvigionamento, finanziarie e di gestione del rischio. Questo investimento, che poggia sulle partnership esistenti con Microsoft, SAP, Celonis, Coupa, Taulia e altre 40 aziende, colloca EcoVadis nella posizione ideale per incrementare l’impatto e influenzare positivamente i decision maker in tutto il mondo.

" Seguiamo EcoVadis da molti anni e siamo rimasti colpiti dalla forte posizione di leadership e dalla sua rapida crescita globale", ha dichiarato Benoit Ficheur, Partner di Astorg. " Inoltre, Astorg è stato il primo cliente di EcoVadis nel settore del private equity. Utilizziamo i servizi di EcoVadis per valutare e misurare le prestazioni ESG delle aziende del nostro portafoglio e per ottenere finanziamenti legati alla sostenibilità. Questa partnership ha avuto un impatto trasformativo sul nostro portafoglio, contribuendo a rendere Astorg uno dei leader in materia di ESG e sostenibilità nel mondo del private equity. In futuro vediamo opportunità molto significative per sostenere l'azienda nella sua ambizione di diventare lo standard per il private equity e la finanza".

I precedenti round di finanziamento hanno incluso gli investimenti di CVC Growth Partners II ("CVC Growth Partners") nel gennaio 2020 e di Partech nel 2016, nonché la partecipazione di Bain & Company nel febbraio 2020. CVC Growth Partners, il ramo di CVC Capital Partners orientato alla crescita che si occupa di investimenti tecnologici nel mercato medio, rimane il maggiore azionista istituzionale dell'azienda.

EcoVadis intende sfruttare i fondi per accelerare la sua crescita globale, approfondire le sue capacità nell’ambito di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, effettuare acquisizioni strategiche e realizzare la sua visione di azienda orientata allo scopo.

La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre del 2022, dopo le approvazioni normative.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://ecovadis.com/it/ .

EcoVadis

EcoVadis è un'azienda guidata da uno scopo, la cui missione è fornire valutazioni di sostenibilità aziendale affidabili a livello globale. Aziende di ogni dimensione si affidano a EcoVadis per monitorare e migliorare le prestazioni di sostenibilità delle loro attività e dei loro partner commerciali. Le scorecard, i benchmark, gli strumenti per agire sul consumo di energia fossile e gli insight guidano un percorso di miglioramento delle pratiche ambientali, sociali ed etiche in 200 categorie di settore e 175 Paesi. Aziende leader di settore come Amazon, BASF, Bridgestone, Ferrero, ING Group, Johnson & Johnson, Lavazza, L’Oréal, LVMH, Rete Ferroviaria Italiana, Salesforce, Unilever e JPMorgan sono tra le 95.000 aziende che collaborano con EcoVadis per guidare la resilienza, la crescita sostenibile e l'impatto positivo in tutto il mondo. Per saperne di più: ecovadis.com/it, Twitter e LinkedIn.

GP Bullhound ha avuto il ruolo di consulente finanziario di EcoVadis e dei suoi azionisti.

Astorg

Astorg è una società europea di private equity che gestisce asset per un valore superiore ai 17 miliardi di euro. Astorg collabora con imprenditori e team di gestione per l'acquisizione di aziende leader di mercato a livello globale con sede in Europa o negli Stati Uniti, fornendo loro la guida strategica, la governance e il capitale necessari per realizzare i loro piani di crescita. Astorg può contare su una spiccata cultura imprenditoriale, prospettive a lungo termine per gli azionisti e un organismo decisionale snello, e vanta inoltre una preziosa esperienza nel settore della sanità, del software, della tecnologia, dei servizi alle imprese e delle società industriali basate sulla tecnologia. L’azienda ha uffici a Londra, Parigi, New York, Francoforte, Milano e Lussemburgo.

BeyondNetZero

BeyondNetZero è la venture di investimento sul clima di General Atlantic, una delle principali società di growth equity a livello mondiale. BeyondNetZero investe in aziende in crescita che offrono soluzioni climatiche innovative che hanno il potenziale per raggiungere e superare gli obiettivi di zero emissioni nette, con particolare attenzione alla decarbonizzazione, all'efficienza energetica, alla conservazione delle risorse e alla gestione delle emissioni. Questa venture combina l'esperienza di General Atlantic nel settore del growth equity e la sua rete globale con un team di investitori esperti in materia di clima, consulenti e dirigenti del settore che vantano un'esperienza pluridecennale nell'affrontare i problemi legati al clima e nel creare aziende pionieristiche in crescita. Per ulteriori informazioni su BeyondNetZero, visitare il sito: https://beyond-net-zero.com.

General Atlantic

General Atlantic è una società di growth equity leader a livello mondiale, con oltre quattro decenni di esperienza nel fornire capitale e supporto strategico a oltre 445 società in crescita nel corso della sua storia. Fondata nel 1980 per collaborare con imprenditori visionari e produrre un impatto duraturo, l'azienda combina un approccio globale collaborativo, competenze specifiche per ogni settore, un orizzonte di investimento a lungo termine e una profonda comprensione dei fattori di crescita per collaborare con grandi imprenditori e team di gestione per far crescere aziende innovative in tutto il mondo. Attualmente, General Atlantic gestisce asset per un valore di oltre 84 miliardi di dollari, compresi tutti i prodotti, al 31 dicembre 2021, e può contare su più di 215 professionisti dell'investimento dislocati a New York, Amsterdam, Pechino, Hong Kong, Giacarta, Londra, Città del Messico, Mumbai, Monaco, Palo Alto, San Paolo, Shanghai, Singapore e Stamford. Per ulteriori informazioni su General Atlantic, visitare il sito: www.generalatlantic.com.